Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:08, 05 фев 2023

День, отличающийся напряженным эмоциональным фоном, и создающий немало проблем личного характера. Даже самые спокойные и сдержанные люди сегодня становятся более вспыльчивыми, порой ведут себя вызывающе, отказываются от поиска компромиссов, лишаясь тем самым надежды на примирение с человеком, которым очень дорожат.







Позже потребуется немало настойчивости и терпения, чтобы исправить ошибки, совершенные в этот день. Как ни странно, натуры более поверхностные и легкомысленные справляются с ситуацией легче, чем те, кто подходит к решению любых вопросов ответственно, не ленится вникать в детали и старается учесть все мелочи.



Овен

Дружелюбие, отзывчивость, легкость в общении помогают вам найти новых поклонников и друзей. Однако начинающиеся в этот день отношения едва ли будут серьезными: вы слишком поверхностно судите о людях, что в дальнейшем приведет к разочарованиям. Стоит прислушаться к женским советам, они окажутся полезными.



Телец

Вы энергичны и решительны, ничто не помешает вам достичь поставленных целей. Старайтесь не останавливаться на достигнутом – итоги этого дня во многом будут зависеть от того, насколько вы энергичны, честолюбивы, амбициозны. Жесткость, свойственная вам сегодня, по вкусу далеко не всем окружающим, но до серьезных конфликтов дело не дойдет.



Близнецы

Особенно легко не будет, но и какие-то непреодолимые преграды на пути едва ли возникнут. Вы просто идете к успеху чуть медленнее, чем обычно – и от вас это никак не зависит. Не пытайтесь бороться с обстоятельствами, лучше подумайте, можно ли использовать их в своих интересах. Это самый подходящий день для того, чтобы разработать новую тактику и стратегию и начать воплощать задуманное в жизнь.



Рак

Прекрасный день для того, чтобы уделить время домашним делам, навести порядок, переставить мебель или заняться ремонтом. Процесс и результат работы вдохновят вас на дальнейшие свершения и реализацию новых идей, в особенности, если действовать будете вместе с возлюбленными. Ведь совместный труд и решение бытовых вопросов порой сплачивают не меньше, чем нежность и ласки.



Лев

Не стройте иллюзий, постарайтесь реально оценить события. Сегодня может казаться, что успех в важном деле близок, только руку протяни, но это не так: придется трудиться, и чем раньше вы этим займетесь, тем лучше. Многие Львы склонны переоценивать окружающих, видеть в них только хорошее, потакать чужим слабостям.





Дева

Будет возможность позаботиться о своем благополучии, исполнить какие-то давние желания. Возможно получение неожиданных предложений; поначалу вы будете сомневаться, стоит ли принимать их, но позже ответите согласием, и правильно сделаете. Можно увеличить свои доходы, заключив сделки с новыми партнерами.



Весы

Этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных дел. Даже на интересных занятиях трудно сосредоточиться, важные детали ускользают от вашего внимания. Отношения, важные для вас, развиваются не так динамично, как хотелось бы, но форсировать события не стоит, лучше позволить им идти своим чередом.



Скорпион

Преобладает влияние позитивных тенденций, несмотря на отдельные трудности, день складывается удачно. Во многом это ваша заслуга: вы энергичны, деятельны, рассудительны. Даже в сложных ситуациях удается не допустить ошибок, к тому же вы даете отличные советы — неудивительно, что для окружающих вы становитесь примером здравомыслия и правильного отношения к жизни.



Стрелец

Экспериментируйте. Неожиданные, смелые идеи, приходящие в вашу голову, очень хороши и стоят того, чтобы реализовать их немедленно, даже если это окажется сложным делом. Возможно начало служебного романа или дружеских отношений с человеком, с которым вы раньше были связаны исключительно профессиональными интересами.



Козерог

В работе преуспеют те, чья деятельность требует не творчества, а безукоризненного исполнения обязанностей. Вы усидчивы, исполнительны, серьезны, внимательны к деталям. В этот день лучше иметь дело с документами, чем с людьми – будет меньше неприятных эмоций, поводов для раздражения.



Водолей

Подходящий день для решения вопросов, связанных с недвижимостью — ее можно покупать, продавать, брать в аренду, ремонтировать. Кроме того, звезды покровительствуют Водолеям, работающим в сфере услуг. Хорошо проходят встречи с друзьями, эффектны и убедительны публичные выступления.









Рыбы

Это день беспокойный и напряженный. Вы очень впечатлительны, обращаете внимание на каждую мелочь, способны всерьез переживать из-за того, чего другие просто не замечают. Напрасно друзья просят вас не быть столь серьезными, взглянуть на жизнь с оптимизмом – вы просто не в силах поймать позитивную волну.

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