Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:15, 06 фев 2023

Благоприятный день для общения. Можно обсуждать важные вопросы, договариваться о совместных действиях, признаваться в своих чувствах, открыто говорить о том, что вас беспокоит и тревожит. Удается найти верные слова, донести свои мысли так, что окружающие поймут их правильно.







Эмоциональный фон дня стабилен. Даже люди, которые обычно тревожатся и волнуются из-за пустяков, сейчас чувствуют себя гораздо увереннее и спокойнее, а потому принимают взвешенные решения, не поддаются на провокации и не попадают в ловушки.



Овен

Начало дня – не самое приятное время. Приходится торопиться и суетиться, бессмысленные разговоры отнимают массу времени и портят настроение. Многим представителям знака покажется, что окружающие то ли действительно совершенно бестолковы, то ли почему-то хотят показаться таковыми.



Телец

Меньше спешки, больше рассудительности и аккуратности. Есть шанс навести порядок в делах, разобраться с накопившимися проблемами, выйти победителем из борьбы с недоброжелателями. Старайтесь быть требовательными к себе и снисходительными к окружающим – это позволяет сохранить неплохие отношения даже с теми, с кем вы сегодня оказываетесь по разные стороны баррикад.



Близнецы

Очень благоприятный день для работы, в первую очередь — сложной, требующей сосредоточенности, знаний и опыта. Возможно начало плодотворного сотрудничества, получение заманчивых деловых предложений. Близнецы, в этот день принявшие решение сменить работу, не пожалеют о нем.



Рак

Ваши поступки вызывают недоумение у окружающих; им невдомек, что руководствуетесь вы не своими мимолетными эмоциями, а самым что ни на есть холодным расчетом. Вам удается ловко манипулировать людьми, которые обычно не поддаются на манипуляции, создавать ситуации, из которых только вы и можете выйти победителем.



Лев

Утро будет трудным, и дело не только в проблемах, которые оно приносит, но и в неблагоприятном эмоциональном фоне, из-за которого вы любые события видите в самом мрачном свете. Вы больше думаете о личных делах, чем о работе, поэтому порой допускаете ошибки даже в самых простых делах. Возможны разногласия с руководством.





Дева

Не огорчайтесь, если что-то пойдет не так, как было задумано: влияние негативных тенденций продлится недолго, вам удастся навести порядок в делах. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, тем более, что сегодня вас окружают в основном люди нервные, впечатлительные, не желающие прислушаться к доводам здравого смысла. Будьте осторожны в общении с женщинами: на них сегодня полагаться не стоит.



Весы

Удастся довести до конца сложное дело, начиная которое вы вовсе не рассчитывали на успех. Возможно преодоление разногласий с руководством и коллегами, у Весов будет шанс упрочить свои профессиональные позиции. Важно избегать неоправданного риска, не идти на поводу у эмоций. Многие желания, появляющиеся у вас в этот день, позже исполнятся сами собой; нужно лишь немного подождать.



Скорпион

Начинается день удачно. Вы полны новых идей, в реализации которых не сомневаетесь, охотно делитесь своими замыслами с потенциальными союзниками, ищете и находите тех, кто мог бы вам помочь. Но постепенно влияние позитивных тенденций идет на спад, душевный подъем сменяется упадком сил. Возникают ссоры, единомышленникам становится все труднее понять вас.



Стрелец

День, когда вы добиваетесь успехов исключительно благодаря своему энтузиазму и настойчивости. Даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом, вы продолжаете движение к цели — и, ко всеобщему удивлению, достигаете ее. Возможно получение поддержки влиятельной, но не слишком деятельной особы.



Козерог

В этот день вам непременно представится шанс показать себя с лучшей стороны – так не упустите его, даже если ради этого придется потрудиться или пойти на риск. Этот день обещает успех на деловых переговорах с новыми партнерами, а вот отношения с союзниками могут быть испорчены (к счастью, ненадолго) разногласиями и спорами.



Водолей

Работайте – день как будто специально создан для этого. За свои труды вы получите ценную награду, даже более высокую, чем ожидали. Этот день подходит для учебы, расширения кругозора, повышения квалификации; можно записываться на разнообразные курсы, семинары, мастер-классы.









Рыбы

Вы слишком легко теряете душевное равновесие, слишком близко к сердцу принимаете мелочи — именно это и портит день. Помните, что возникающие сегодня проблемы не так серьезны, как кажется; многие из них вскоре решатся сами собой.

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