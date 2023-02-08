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Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

00:22, 08 фев 2023

Напряженный день. Многие склонны переживать из-за того, чего не могут изменить, сокрушаться об ошибках, допущенных раньше. Часто это мешает заметить то, что происходит вокруг, и принять верные решения. К тому же люди становятся более легковерными, чем обычно, и часто принимают за чистую монету все, что им говорят.



Справиться с трудностями этого дня будет проще, если вы объединитесь с единомышленниками. Чувствуя, что рядом друзья и надежные союзники, вы становитесь гораздо увереннее, не отступаете перед преградами и добиваетесь своего.

Овен
Вам кажется, что все плохо или очень плохо. Сколько бы окружающие (в том числе и заслуживающие доверия) ни старались убедить вас в обратном, это им не удастся. Кстати, неудивительно: «фирменное» упрямство Овнов сегодня проявляется во всей красе. Оно же, кстати, становится непреодолимой преградой на пути конструктивного решения важных для вас вопросов.

Телец
День складывается удачно. Появляются новые идеи, воплотить которые в жизнь вам помогут друзья и родственники, совместная деятельность поможет забыть о разногласиях и спорах. День подходит для поездок (в первую очередь, познавательных), посещения музеев, а также семейного отдыха.

Близнецы
Нежелательно начинать работу над масштабными проектами, браться за дела, которые едва ли удастся сегодня же довести до конца. Чем медленнее вы двигаетесь к цели, тем выше вероятность ее достижения. Спешка в решениях и поступках не приводит ни к чему хорошему. Возможны незначительные финансовые потери. Сделок лучше не заключать: они не будут такими выгодными, как кажется поначалу.

Рак
Заинтересованность в денежных вопросах может привести к подозрениям в нечистоплотности окружающих. Действительно существует возможность стать центром какой-то интриги, вас могут использовать как источник информации. Для того чтобы не стать марионеткой, сравните разные мнения, факты и рассмотрите альтернативы. Вы легко сможете добыть дополнительную информацию.

Лев
Этот день будет напряженным. У вас много дел на работе и дома; кажется, что нужно буквально разорваться на части, чтобы все успеть. К счастью, вы можете рассчитывать на поддержку союзников. Наиболее значительная помощь будет получена от женщин. Можно строить и обсуждать долгосрочные планы, они наверняка будут благополучно реализованы.


Дева
Первая половина дня складывается не удачно, и это во многом ваша вина. Слишком остро вы реагируете на любые мелочи, слишком быстро принимаете к сердцу мелкие недоразумения, слишком часто сердитесь на людей, которые искренне хотят вам помочь. Нежелательно обсуждать важные вопросы, встречаться с руководством и влиятельными особами. Могут возникнуть трудности при заключении крупных сделок.

Весы
День складывается неудачно. Вы не в ладу с собой, поэтому двигаться вперед так быстро, как хотелось бы, не удается. К тому же любая работа дается вам трудно; разумнее всего было бы снизить деловую активность и посвятить жизнь отдыху. Нежелательно делать покупки, заниматься утомительной работой по дому.

Скорпион
Благоприятный день во многих отношениях. Удается, наконец, довести до конца сложное и важное дело, которому вы посвятили немало сил, в том числе и душевных. Возможно значительное улучшение финансового положения (например, за счет возвращения крупного старого долга или получения давно обещанной премии или иного вознаграждения). Юридические конфликты разрешаются благоприятным для вас образом.

Стрелец
Позаботьтесь о своем здоровье: жизненный потенциал снижен, велика вероятность недомоганий. Увеличивается профессиональная нагрузка, многие задачи вам придется решать самостоятельно. Могут возникнуть разногласия с руководством; кажется, что вас недооценивают, ваших успехов не замечают. Некоторые представители знака задумаются о смене работы.

Козерог
День порадует приятными встречами и увлекательными беседами. В непринужденной обстановке можно обсудить вопросы, касающиеся бизнеса или карьеры: вам дадут хорошие советы или сделают заманчивые предложения. Можно посещать светские мероприятия, выступать на публике; вы быстро завоевываете симпатии.

Водолей
Этот день хорошо подходит для решения финансовых и имущественных вопросов, долгосрочного планирования. Вам удивительным образом удается учесть абсолютно все – даже то, чего другие совершенно не замечают. Самые умные из окружающих просто следуют вашему примеру, остальные же поначалу удивляются вашей мудрости, а потом начинают завидовать на глазах чернеющей завистью.



Рыбы
Спокойно продолжайте начатое накануне, не поддавайтесь на провокации. Не стоит браться за новые дела, пытаться добиться головокружительных успехов в тех областях, где вы еще не испробовали своих сил. Рыбы не учатся на чужих ошибках, набивают собственные шишки, но это оказывается полезным.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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