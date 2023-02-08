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Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:20, 08 фев 2023

День неровный, напряженный. Он может быть связан с какими-то сложными, неоднозначными ситуациями, а также сильными волнениями, для которых нет серьезной причины. Даже людям, которые обычно отличаются редким самообладанием, сегодня может быть трудно собраться, сосредоточиться на делах, а не собственных переживаниях. Единственное, что здесь помогает – это поставить перед собой цели, важные не только для вас, но и для окружающих.



Возможно начало новых отношений. Интересно, что чувства, зарождающиеся в этот день, быстро становятся сильными, и в какой-то момент могут буквально подчинить себе человека, заставив его забыть о здравом смысле.

Овен
Вам придется значительную часть дня провести в заботах о человеке, который вам не особенно симпатичен. Единственной наградой за труды будет чувство выполненного долга – впрочем, и это не так уж плохо. Во второй половине дня возможен конфликт с руководством или какой-то влиятельной особой. Старайтесь не говорить лишнего.

Телец
День противоречивый. Вроде бы, все идет неплохо, но вы недовольны, а объяснить, чем именно, не можете. Эмоциональный фон не отличается стабильностью. Лучший способ справиться с раздражением – сосредоточиться на том, что вас действительно интересует; остальные дела могут и подождать.

Близнецы
Вероятен успех в самостоятельной работе. Деловые переговоры и встречи только отвлекают, толку от них маловато. В этот день Близнецам полезно размышлять над сложными вопросами, проблемами, которые могут иметь не одно, а несколько решений.

Рак
В этот день особенно важно произвести хорошее впечатление на окружающих. Обратите внимание на свой внешний вид, постарайтесь подчеркнуть все имеющиеся достоинства. Во второй половине дня потребуется общение с какой-то неприятной особой; негативных эмоций будет меньше, если вы призовете на помощь чувство юмора.

Лев
Очень хороший день для решения вопросов сугубо практического свойства. С домашними делами вы справляетесь легко, да и много времени они не отнимают, так что отказываться от запланированных развлечений не придется. Вероятны интересные встречи, не исключено и романтическое увлечение. Надо сказать, что интуиция ваша сегодня не слишком остра, поэтому вам не всегда удается составить правильное впечатление о новых знакомых.


Дева
Потребуется немало упорства, чтобы довести до конца дела, начатые в этот день. Но вы не из тех, кто сдается сразу, так что можно не сомневаться – своего вы добьетесь, как бы ни складывались обстоятельства. Благодаря поддержке проверенных союзников вы сможете одержать верх над конкурентами и привлечь на свою сторону тех, кто раньше не собирался помогать вам.

Весы
День насыщенный, дел будет много, но вы справитесь с ними наилучшим образом. Организованность и самодисциплина становятся вашими лучшими помощниками. Вы сосредоточены на главном, не отвлекаетесь на мелочи, не сходите с избранного пути – и правильно делаете! Итоги этого дня вас не разочаруют.

Скорпион
Яркий, запоминающийся день, позволяющий представителям знака добиться больших успехов. С решением профессиональных задач вы справляетесь быстро, конкурентов оставляете позади, недоброжелателей обезоруживаете — а это значит, что в ближайшее время никто не помешает вам двигаться вперед. Все ваши идеи и инициативы встречают поддержку руководства.

Стрелец
Появится желания отказаться от активной жизни и провести время в уединении. Это правильное решение, так как бурная деятельность не принесет хороших результатов. Не тратьте силы на долгие поездки или прогулки – жизненная энергия не на высоте. Не совершайте никаких сомнительных поступков.

Козерог
Будьте очень терпеливы: только в этом случае вам удастся избежать конфликтов с окружающими, которые то и дело провоцируют вас, испытывают на прочность. Неприятные воспоминания портят настроение – вы то и дело мысленно возвращаетесь к тем моментам прошлого, когда повели себя не лучшим образом. Впрочем, анализ собственных ошибок поможет вам не повторить их в будущем.

Водолей
В этот день едва ли произойдет что-то особенно интересное, но приятные сюрпризы все же не исключены. Общее впечатление от дня зависит от того, умеете ли вы радоваться мелочам. Самочувствие будет неплохим в начале дня, а вот к вечеру может ухудшиться. Воздержитесь от употребления алкоголя.



Рыбы
День приносит финансовые проблемы, не подходит для заключения сделок; крупные покупки лучше отложить. Многие Рыбы, стремясь немедленно исполнить какие-то свои желания, совершенно забывают о здравом смысле, сами создают себе проблемы, решение которых отнимет немало времени.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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