Любовный гороскоп на сегодня, 9 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:25, 08 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня выяснится, что Ваш любимый человек несколько не такой, каким Вы себе его представляли. Не лучше и не хуже – просто другой. Постарайтесь понять и принять это как можно быстрее, иначе разочарование может оказаться слишком сильным и несовместимым с совместной жизнью.







Телец

Устройте совместный день имени фруктов-овощей-ягод. Отправляйтесь в магазин и займитесь сбором урожая. Впрочем, суть не в процессе, а в результате, когда вы будете кормить друг друга ягодами, фруктами и овощами с руки. И навитаминизируетесь, и столько нежности и заботы проявите…



Близнецы

В этот день знание иностранных языков окажется для Вас как нельзя более кстати. Возможно, Вы встретите представителя противоположного пола — иностранца, с которым Вам почему-то нестерпимо захочется заговорить хотя бы о погоде. А может быть, Вашей второй половинке потребуется срочная лингвистическая помощь, причем именно от Вас.



Рак

Благоприятный день для совместных танцев. Причем даже не обязательно медленных и романтичных. Энергичный рок-н-ролл или разудалая полька тоже пойдут вам на пользу. Главное и самое сложное – найти музыку, время и место, а остальное приложится без затруднений.



Лев

Сегодня звезды рекомендуют Вам довериться Вашей интуиции и следовать ей беспрекословно, даже если здравый смысл намекает на то, что все можно и должно сделать совершенно по-другому. Потом у Вас будет возможность сравнить, что получилось и что получилось бы.





Дева

При принятии любых решений, даже не очень важных, в этот день нужно проявить особую осмотрительность. Звезды вообще советуют каждый свой шаг по возможности согласовывать с мнением Вашей половинки и без ее одобрения ничего не предпринимать. На всякий случай.



Весы

Сегодня Вы проявите себя не особо понятливым человеком. Это может вызвать совершенно естественное раздражение и чревато если не разрывом, то крупной ссорой. Избежать такого развития событий поможет готовность сделать то, чего от Вас требуют, не вникая в подробности и не пытаясь осмыслить происходящее.



Скорпион

Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному обдумыванию.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будут очень мешать посторонние люди. Они не позволят ему сосредоточиться на своих отношениях с Вами, а значит, не будут способствовать его искренности и открытости по отношению к Вам. Может быть, их общества можно как-то избежать?



Козерог

Козерогам предпочтительно в этот день остаться со своим любимым человеком наедине и поговорить по душам. Это вовсе не значит, что у вас накопились какие-либо проблемы, которые необходимо решать в срочном порядке. Даже если вы развернуто ответите друг другу на вопрос «как дела?», день будет прожит не зря.



Водолей

Этот день принесет Вам множество сюрпризов, связанных с Вашей личной жизнью. Некоторые из них сюрпризами назвать будет довольно сложно: все-таки их можно было логически предугадать. Однако некоторые повергнут Вас в самый настоящий ментальный ступор. Впрочем, скорее приятный, нежели неприятный.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что же Вы хотите сказать тем или иным своим действием, поэтому он будет трактовать их как-то по-своему и делать из них свои, очень странные и своеобразные выводы. Постарайтесь понять, что за ними стоит, и как с этим бороться.

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