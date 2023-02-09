Любовный гороскоп на сегодня, 10 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:15, 09 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 10 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня семья и все, что с ней связано, для Овнов превыше всего. Вас могут позвать в отсутствие супруга отметить день рождения одного из Ваших друзей. Однако звезды не советуют Вам отправляться туда в одиночку. Муж и жена — одна сатана! Вместе вам будет там гораздо веселей. Не забудьте захватить с собой подарок.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что Вы уделяете ему недостаточно много внимания. А значит, Вы его больше не любите. Или любите, но меньше, чем раньше. Чем не повод для вселенского траура или глобальной депрессии? В Ваших силах предотвратить это стихийное бедствие.



Близнецы

В этот день Ваш любимый человек может Вас разочаровать, причем сам того не сознавая. Лучшим вариантом поведения для Вас было бы сразу сообщить ему о причине Вашего недовольства, чтобы он смог оперативно сделать правильные выводы и исправиться.



Рак

Семейным Ракам нынче может представиться возможность прогуляться налево — кто-то попытается строить вам глазки. Звезды не советуют отвечать на призывы взаимностью. Все то, что Вы попытаетесь утаить сейчас, станет явным весьма скоро, чем же это грозит Вашим семейным отношениям, рассказывать, пожалуй, не нужно. Просто проигнорируйте интерес к своей персоне, и Вам не придется позднее разрываться меж двух огней.



Лев

В этот день Вам довольно трудно будет сделать правильный выбор между одинаково любимыми людьми в пользу кого бы то ни было. Ваши чувства к ним настолько различаются по содержанию и настолько похожи по интенсивности, что потеря хотя бы одного из них будет для Вас самой настоящей катастрофой.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек захочет поделиться с Вами какими-то своими проблемами и переживаниями, а они Вам, вполне возможно, будут непонятны и неинтересны. Звезды, как водится, рекомендуют все же выслушать все Вам высказанное и принять какое бы то ни было участие в судьбе Вашей половинки.



Весы

Если Вы на днях расстались со своим партнером, звезды советуют Вам пока не искать никакой замены. Наслаждайтесь свалившейся на Вас свободой, однако не увлекайтесь — она может раздавить Вас своей тяжестью. Будьте благоразумны и терпеливы. Скоро Вы найдете себе увлекательное занятие и подходящего партнера.



Скорпион

Сегодня Вам стоит помочь Вашему любимому человеку в поисках какой-то очень ценной для него информации. Вам с Вашими талантами это не составит никакого труда, а он будет Вам очень благодарен, особенно в свете происходящих в его общественной жизни событий.



Стрелец

Сегодня у Стрельцов может случиться маленькая проблема технического характера — мобильные либо стационарные телефоны могут по той или иной причине выйти из строя. Поэтому если Ваш супруг (или супруга) не смогут до Вас дозвониться, можете смело оправдываться магнитными бурями и негативным влиянием космических сил.



Козерог

Этот день Вы целиком и полностью посвятите поиску своей Настоящей Любви. Если еще не нашли ее, разумеется. Однако на Вашем пути, как в детской сказке, будет вставать множество препятствий, одно другого страшнее. Впрочем, если Вы уподобитесь сказочному Добру Молодцу, Ваша Василиса встретит Вас с распростертыми объятиями совсем скоро.



Водолей

Излишний оптимизм может покоробить близких Вам людей. Поэтому не стоит на все их фразы о том, как им плохо, безапелляционно заявлять, что жизнь прекрасна. Лучше сначала вникните в их проблемы, или хотя бы сделайте вид, что вникаете. А потом о прекрасности жизни расскажете аргументированно.









Рыбы

Сегодня Вам придется долго и довольно тяжело наверстывать упущенное в Ваших отношениях с любимым человеком. Упущенного окажется так много, что время от времени у Вас будут руки опускаться перед объемом работы. Однако бояться не стоит: все получится и все успеется.

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