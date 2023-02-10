Любовный гороскоп на сегодня, 11 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:34, 10 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам предстоит долгое выяснение обстоятельств, непосредственно затрагивающих как Ваши интересы, так и интересы Вашего любимого человека. Неизвестно, какие эмоции Вы будете испытывать в процессе разговора, но то, что без них не обойдется, сомнению не подлежит.







Телец

Отправьтесь вместе за покупками. Сегодня исключительно благоприятный день для шоппинга. Все самые необходимые вещи будут попадаться на глаза почти сразу, причем цены вас приятно удивят. Даже если один из вас ненавидит покупать, сегодня это доставит вашей паре исключительное удовольствие.



Близнецы

Сегодня для Вас важно проявить настойчивость в общении с Вашим любимым человеком. Она весьма пригодится Вам, когда Вы будете убеждать его в Вашей правоте или отстаивать свою точку зрения. Если Вы сами не будете верить в то, в чем убеждаете, то как Вам поверит он?



Рак

В этот день разум, который всегда был «впереди планеты всей» и диктовал Вам Ваши дальнейшие действия, скромно забьется в уголок, поскольку править балом будет сердце. Ощущения обещают быть приятными, впечатления – яркими, а последствия – самыми непредсказуемыми.



Лев

Сегодня некая третья сила, которая от Вас никоим образом зависеть не будет, помешает Вам реализовать какие-то Ваши планы в области личной жизни. Постарайтесь, однако, противостоять им и сделать все возможное для того, чтобы ничто не смогло испортить вам совместного дня или вечера.





Дева

Сегодня стоит говорить Вашему любимому человеку обо всем, что Вас тревожит или радует, честно и без утайки. Потому что любую фальшь и неискренность он почует за версту и очень не обрадуется тому, что она есть. Поэтому, несмотря на все трудности, постарайтесь быть искренними.



Весы

Сегодня Вы, вероятно, захотите разорваться на две части. У Вас есть постоянный партнер, однако на улице или в магазине Вы можете увидеть того, кто не оставит Вас равнодушным. Неожиданно может вспыхнуть чувство сильной влюбленности. Наш совет — выкиньте это из головы. Ваш партнер подходит Вам как нельзя лучше.



Скорпион

Сегодня Вы будете бояться всего неизвестного и непонятного, что будет происходить в Вашей личной жизни или с Вашим любимым человеком. А событий таких окажется немало. Впрочем, страх – чувство неконструктивное, лучше постараться от него избавиться любым способом.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго гадать о причинах Вашего нетривиального поведения. Они будут настолько на виду, что даже смешно будет предположить что-то иное. Поэтому с Вашей стороны нет никакого смысла что-либо скрывать. Действуйте открыто и искренне.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет понимать Ваши слова совсем не так, как Вам бы этого хотелось, а вовсе даже превратным образом, причем настолько превратным, что вспоминая ваши разговоры, Вы будете недоумевать: ну с чего он это взял?



Водолей

Сегодня Вам придется на время отвлечься от Ваших повседневных забот, ибо личная жизнь потребует множества времени и сил, и ни на что другое их может просто не остаться. Увы, работа и жизнь общественная несколько пострадают, но иногда ими можно и пожертвовать.









Рыбы

Сегодня Вы сами с трудом будете понимать, что Вы хотели сказать Вашему любимому человеку той или иной своей фразой. Придется расшифровывать не только ему, но и себе тайные смыслы сказанных Вами фраз или произведенных действий. Увы, это будет не так просто, как хотелось бы.

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