Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

00:06, 12 фев 2023

Важно реалистично оценивать сложившуюся ситуацию, а также свои силы и возможности, не увлекаться фантазиями и не витать в облаках. Этот день сложится благоприятно для тех, кто не любит сидеть сложа руки, старается найти какое-то интересное дело. Могут появиться интересные идеи, реализация которых сулит скорый карьерный рост и заметное увеличение доходов.







Вторая половина дня – непростое время для общения. Разногласия и споры в это время возникают чаще, чем обычно. К тому же то, что долгое время скрывалось, может стать общеизвестным, и это не пойдет на пользу отношениям.



Овен

Хотя этот день не лишен трудностей и проблем, вы сохраняете оптимизм и уверенность в успехе. Возникающие проблемы вас не пугают: вы с энтузиазмом приступаете к их решению и вскоре находите помощников, готовых разделить с вами все тяготы. Финансовая картина не слишком благоприятна, придется отказаться от каких-то запланированных покупок, но на мели вы не останетесь.



Телец

Для вас день складывается очень удачно. Первая его половина приносит профессиональные победы, причем одержать их удается без особого труда. Можно найти влиятельных покровителей, заручиться поддержкой руководства. Сослуживцы позавидуют вашим успехам, но не будут пытаться навредить вам.



Близнецы

Вам предстоит многое сделать, не будет преувеличением сказать, что окружающие ждут от вас настоящих подвигов и непрерывных проявлений героизма. Попытки объяснить, что возможности ваши небезграничны, не приводят ни к чему хорошему; вас обвиняют в эгоизме, лени, нежелании помогать близким.



Рак

Этот день стоит посвятить самообразованию и философским рассуждениям. Вы меняете свое отношение к жизни и окружающим, можете отчетливо увидеть свои достоинства и недостатки. Не исключен трудный, неприятный разговор с любимым человеком; впадать в отчаяние раньше срока не стоит — в ваших силах сохранить гармонию в отношениях.



Лев

Вы не слишком осторожны, но достаточно удачливы, так что серьезных проблем все же удается избежать. Однако немного предусмотрительности не помешало бы. Есть опасность связать себя обещанием, которое будет трудно выполнить, или подписать договор, который свяжет вас по рукам и ногам.





Дева

Многое из того, что вы делаете в этот день, оказывается полезнее окружающим, чем вам лично. Но вы рады возможности помочь другим и ничего не ждете от них в ответ. В этот день можно найти новых союзников, единомышленников и даже настоящих друзей, которые разделят с вами и проблемы, и радости.



Весы

События этого дня так или иначе связаны с вашим прошлым, поэтому именно в нем и следует искать ответы на интересующие вас вопросы. Возможны разногласия с родителями и другими старшими родственниками, да и с партнером по браку нелегко поладить. Но спокойное отношение к происходящему помогает вам находить решения, приемлемые для всех, в результате мир в семье удается сохранить.



Скорпион

Вы очень торопитесь. Это, пожалуй, и является главной проблемой дня. Стоит немного сбавить темп, подумать, составить полное впечатление о сложившейся ситуации. Усиливается тяга к красивым вещам, Скорпионы склонны тратить крупные суммы на то, что радует глаз. В результате некоторые представители знака оказываются на мели.



Стрелец

У вас много планов и идей, но возможность реализовать их все не появится, придется выбирать что-то одно. Вот тут-то вас и подстерегают трудности, поскольку правильно расставить приоритеты удается не сразу. Если потребуется помощь, обращайтесь к проверенным людям; новые союзники не оправдают ожиданий.



Козерог

Вы достигнете всего, чего задумали, и даже немного большего. Все дело в способности концентрироваться на важных вещах и делах, отбрасывая или поручая другим все остальное. Хорошо разрабатывать стратегии, строить планы, вести переговоры с союзниками. Козероги, занятые дипломатической работой, политической или общественной деятельностью, добьются больших успехов.



Водолей

Благоприятный день для любой активной деятельности. Вы энергичны, решительны, полны уверенности в себе. Трудно представить себе человека или явление, которые помешали бы вам добиться поставленной цели. Постарайтесь направить свою энергию в мирное русло, иначе разрушения могут быть значительными. День подходит для занятий спортом, физической работы.









Рыбы

Начало дня подходит для деловых переговоров на любом уровне, обсуждения профессиональных вопросов, составления плана действий. Хорошо, если рядом будут проверенные союзники; новым знакомым пока не доверяйте — они многое обещают, но едва ли сдержат слово. Некоторым Рыбам придется неожиданно отправиться в поездки, отложив дела, которыми они собирались заняться.

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