Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

00:09, 12 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Овны нынче найдут повод как следует расстроиться, хотя окружающим он может показаться недостаточно веским. Звезды весьма сочувствую тем, кому придется оплакивать любимую канарейку, и настоятельно рекомендуют не валять дурака тем, кто разбил вазочку и никак не может успокоиться, причитая, что без нее интерьер квартиры начисто утратил свое очарование







Телец

В этот день исполнится Ваше заветное желание, которое, вполне возможно, будет касаться Вашей личной жизни и отношений с дорогим Вам человеком. Однако велика вероятность и разочарования в том, что подарит Вам судьба. Поэтому не стоит ожидать очень многого от заветного чуда: радуйтесь тому, что дадут.



Близнецы

Ваши отношения в последнее время напоминают прогулки по лезвию бритвы с завязанными глазами. Или гамлетовский выбор «быть или не быть». Сегодня Вы наконец сможете ответить на этот вопрос с 99-процентной уверенностью. К сожалению, ста процентов Вам никто гарантировать не сможет, поэтому некоторые сомнения по поводу правильности принятого решения все-таки останутся.



Рак

В этот день звезды будут на Вашей стороне, а значит, удача Вам улыбнется, и каждое Ваше желание обязательно исполнится. Только загадайте что-нибудь действительно радостное, яркое и удивительное, чтобы потом не пришлось жалеть об упущенных возможностях. Личной жизни это тоже касается.



Лев

Сегодня постарайтесь быть максимально честными с Вашим любимым человеком. Любая попытка что-либо утаить обернётся серьёзными проблемами в будущем. Правду говорить далеко не всегда легко и приятно, но иногда легкость и приятность – не главные критерии в выборе правильной линии поведения.





Дева

Синоним слова «скупость» — «бережливость», а это, согласитесь, звучит уже не так грустно. Поэтому если Вам сегодня покажется, что Ваш любимый человек слегка прижимист и ему следовало бы расстаться с большей суммой денег, попробуйте просто сменить название его действиям. Может быть, так Вам будет проще?



Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет понимать совсем не то, что Вы будете стараться ему сказать. Кажется, он поставит перед собой цель: трактовать Ваши слова наоборот, противоположным и совершенно не логичным образом. Что ж, зная об этом, Вы сможете подобрать к нему нужный подход.



Скорпион

Не слишком ли Вы привязаны к Вашей половинке? Это, конечно, здорово, что Вы без нее дышать не можете и одинокой жизни себе не представляете. Однако она тоже живой человек, и вполне возможно, что однажды ей захочется побыть какое-то время без Вас. Начинайте морально готовиться к этому сегодня, потому что уже завтра плоды подготовки могут быть Вам жизненно необходимы.



Стрелец

Мужайтесь! Сегодня, возможно, Вы получите какое-либо неприятное известие, касающееся Вашего партнера. Вероятно, Вы узнаете о его некоторых связях на стороне, либо о том, что кто-то начал манипулировать им, чтобы добраться до Вас. Однако не так страшен черт, как его малюют! К вечеру ситуация разрешится вполне благополучно.



Козерог

Сегодня Вы будете наслаждаться зрелищем того, как Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы. При этом вряд ли Вы захотите или сможете ей помочь, даже если необходимость в том и будет. Главное для Вас – с совестью не поссориться.



Водолей

Сегодня Вам не стоит отвлекаться от своего любимого человека, даже на что-то куда более интересное и привлекательное вроде нового платья или захватывающего футбола. Ваша половинка вполне может не понять Ваших прекрасных порывов и приревновать самым натуральным образом.









Рыбы

Тот день, которого Вы так ждете, стал еще ближе. Да, Вам очень трудно усидеть на месте. Вашей половинке с Вами будет сегодня особенно нелегко именно по этой причине: мысленно Вы уже не с ней, а там, в заветном Прекрасном Далеко. Постарайтесь вернуться в Настоящее, улыбнитесь человеку, который держит Вас за руку.

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