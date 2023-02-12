Любовный гороскоп на сегодня, 13 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:15, 12 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

То, что еще месяц назад вызывало у Вас сложности, сейчас дается Вам с легкостью и даже с удовольствием. В этом немалая заслуга Вашего любимого человека, даже если он этого и не осознает. Звезды не призывают Вас благодарить Вашу половинку. Достаточно просто признать, что это настоящее сокровище, и начать относиться к нему соответственно. Или продолжить.







Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам написать Вашему любимому человеку письмо, причем желательно ручкой и желательно на бумаге. Потом положить исписанный листок в конверт и отправить по почте. В крайнем случае, прямо в конверте передать из рук в руки, но это если Вы совсем почте не доверяете.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно почувствовать себя в своей тарелке, ибо в определенные моменты ситуация будет казаться ему весьма неуютной, недружественной и неблагоприятной для долгого и теплого, дружественного общения. Постарайтесь его понять и поддержать.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вам ничего объяснять, поэтому Вам придется все додумывать самостоятельно. А додумывать придется немало, ибо фантазия у Вас богатая, а белых пятен в истории ваших отношений окажется более чем достаточно. Главное, не уйдите в фантазию с головой.



Лев

Сегодня Ваш лучший друг может очень сильно изменить Ваше отношение к Вашему любимому человеку. Возможно, это произойдет благодаря его фразе с содержанием «не нравится он мне», а может, и по каким-то другим причинам. В общем, сегодня свою личную жизнь с друзьями лучше не обсуждать.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку захочется делать все вопреки Вашему желанию, Вам назло. Это, конечно, неприятно, но на каждого человека рано или поздно может напасть приступ противоречивости. Что ж, говорите ему все наоборот для того, чтобы получить нужную реакцию.



Весы

Сегодня окажется, что все Ваши страхи были напрасны, и на самом деле все в Вашей личной жизни обстоит куда более радужно, радостно и оптимистично. Впрочем, Вы никогда бы не смогли вдохнуть счастье полной грудью, если бы не пережили тот страх, который Вам пришлось пережить.



Скорпион

Сегодня у Вас с Вашим любимым человеком в очередной раз обнаружится удивительное сходство интересов, одинаковые эпизоды в ваших биографиях, потрясающие совпадения в образе мышления. Возможно, вы даже говорить хором будете! Что ж, коли так, значит, вас действительно можно назвать половинками друг друга.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не придется проводить много времени за решением Ваших проблем, потому что Вы вполне в состоянии будете решить их самостоятельно. Его задачей будет лишь подтолкнуть Вас в правильном направлении, придать нужное ускорение Вашим мыслям и движениям.



Козерог

Окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Букетик тюльпанов, пришитая наконец пуговица на рубашку, его любимый ужин — все, что посчитаете нужным. Такие мелочи станут основой для глобальных позитивных изменений в ваших отношениях.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек придет Вам на помощь, даже если Вы его об этом не попросите. Возможно, лучшей помощью было бы Вам не мешать, однако он, по всей видимости, будет придерживаться другой точки зрения и все же сделает так, что Вам благодаря ему будет несколько проще.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доказать Вам важность того или иного действия, которое он вознамерится предпринять. Однако он с завидным упорством будет делать это снова и снова, дабы Вы все же прониклись важностью и патетичностью момента. Проникнитесь, пожалуйста.

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