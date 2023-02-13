Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:33, 13 фев 2023

День отличается сильным влиянием благоприятных тенденций и складывается очень удачно с профессиональной точки зрения. Особенно широкие возможности открываются перед теми, кто стремится к карьерному росту – амбициозные и находчивые люди непременно используют представившийся шанс. Деловая активность находится на высоком уровне. Переговоры и встречи проходят напряженно, потому что никто не хочет упустить свою выгоду.







Практичность и прагматизм, сегодня в некоторой степени присущие даже самым прагматичным, сказываются и на личных отношениях. Многие склонны занимать потребительскую позицию, и бороться с этим оказывается непросто.



Овен

Расслабьтесь. Не все идет так, как хотелось бы, но сегодня, к сожалению, вы ничего не можете с этим поделать, так что смиритесь и постарайтесь найти в сложившейся ситуации что-нибудь хорошее. Для многих Овнов этот день будет связан с напрасными, неоправданными расходами, но вскоре представителям знака удастся неплохо заработать, компенсировав таким образом потери.



Телец

Этот день благоприятен во многих отношениях. Лучше всего он обходит для общения, как делового, так и неформального. Встречи проходят очень приятно, вам удается заручиться поддержкой собеседников и обратить их внимание на те идеи и проекты, которые кажутся вам наиболее перспективными. Возможны денежные поступления, незначительные, но приятные.



Близнецы

Масштабные и сложные дела отложите: более благоприятный момент для них наступит позже. Пока лучше сосредоточиться на мелочах. Особенно важно навести порядок в бумагах, важных документах; сегодня у вас будет шанс получить какие-то нужные подписи, визы. Финансовая картина благоприятна.



Рак

В этот день вы будете заниматься делами, не позволяющими получить результат немедленно, поэтому наберитесь терпения. Торопить события не нужно: чем дольше вы ждете, тем благоприятнее в итоге сложится ситуация. Подходящий день для того, чтобы брать долгосрочный кредит или приобретать в рассрочку дорогие вещи; а вот от мелких покупок за наличные лучше отказаться.



Лев

Смело беритесь за дела, которые вызывают интерес, даже если кому-то они кажутся настоящими авантюрами. Наступает прекрасная пора для обучения, потому что вы схватываете все на лету. Не упустите возможность пообщаться с человеком, который охотно поделится своими профессиональными секретами или даст полезный совет.





Дева

Не так уж многое нужно, чтобы решить все возникающие в этот день проблемы – достаточно дать волю фантазии, и она откроет перед вами пути, ведущие к цели. Отличный день для налаживания отношений, урегулирования конфликтов, в том числе и тех, которые имеют к вам лишь косвенное отношение.



Весы

Это яркий и запоминающийся день, когда вы сможете проявить себя с лучшей стороны, не прикладывая для этого никаких усилий. Новые знакомые встречают вас по одежке; выглядите вы безупречно, а потому и впечатление производите самое приятное. Отношения, начинающиеся как деловые, вскоре могут принять романтический характер.



Скорпион

Баловать себя и исполнять любые свои капризы – занятие, безусловно, приятное и полезное, но сегодня обходящееся вам очень дорого. Вы тратите гораздо больше, чем следовало бы, совершенно забывая о разумной экономии. Поэтому, отправляясь за покупками, возьмите с собой человека, который вовремя скажет вам, что пора остановиться.



Стрелец

Очень острым будет деловое чутье. Любые сделки, заключенные в этот день, принесут прибыль, любые покупки будут удачными. Появляются новые планы, касающиеся работы, некоторые Стрельцы задумаются об открытии собственного бизнеса и поймут, что сейчас это не так сложно, как казалось раньше. Наемные сотрудники отлично ладят с руководством; можно деликатно обсудить вопрос повышения зарплаты.



Козерог

Будьте разборчивы в контактах, не доверяйте тем, кто уже когда-то подвел вас, пусть и не по своей вине. Есть опасность стать жертвой мошенничества или хорошо продуманной интриги, многое потерять из-за коварства кого-то из знакомых. Вы крайне болезненно реагируете на любые критические замечания, даже те, в которых есть здравое зерно.



Водолей

Не все решения, которые кажутся очевидными, правильны и своевременны. Вы это прекрасно понимаете, а вот окружающие не согласны; на то, чтобы их переубедить, придется потратить некоторое время. Важно не терять терпения. Если вы дадите волю эмоциям, то станете уязвимы для нападок недоброжелателей.









Рыбы

Вам предстоит беспокоиться и волноваться, причем часто из-за пустяков, совершенно не заслуживающих внимания. Для достижения новых профессиональных вершин необходимо пойти на риск, но многие Рыбы на это пока не способны, а потому упускают интересные возможности.

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