Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:33, 13 фев 2023

День отличается сильным влиянием благоприятных тенденций и складывается очень удачно с профессиональной точки зрения. Особенно широкие возможности открываются перед теми, кто стремится к карьерному росту – амбициозные и находчивые люди непременно используют представившийся шанс. Деловая активность находится на высоком уровне. Переговоры и встречи проходят напряженно, потому что никто не хочет упустить свою выгоду.



Практичность и прагматизм, сегодня в некоторой степени присущие даже самым прагматичным, сказываются и на личных отношениях. Многие склонны занимать потребительскую позицию, и бороться с этим оказывается непросто.

Овен
Расслабьтесь. Не все идет так, как хотелось бы, но сегодня, к сожалению, вы ничего не можете с этим поделать, так что смиритесь и постарайтесь найти в сложившейся ситуации что-нибудь хорошее. Для многих Овнов этот день будет связан с напрасными, неоправданными расходами, но вскоре представителям знака удастся неплохо заработать, компенсировав таким образом потери.

Телец
Этот день благоприятен во многих отношениях. Лучше всего он обходит для общения, как делового, так и неформального. Встречи проходят очень приятно, вам удается заручиться поддержкой собеседников и обратить их внимание на те идеи и проекты, которые кажутся вам наиболее перспективными. Возможны денежные поступления, незначительные, но приятные.

Близнецы
Масштабные и сложные дела отложите: более благоприятный момент для них наступит позже. Пока лучше сосредоточиться на мелочах. Особенно важно навести порядок в бумагах, важных документах; сегодня у вас будет шанс получить какие-то нужные подписи, визы. Финансовая картина благоприятна.

Рак
В этот день вы будете заниматься делами, не позволяющими получить результат немедленно, поэтому наберитесь терпения. Торопить события не нужно: чем дольше вы ждете, тем благоприятнее в итоге сложится ситуация. Подходящий день для того, чтобы брать долгосрочный кредит или приобретать в рассрочку дорогие вещи; а вот от мелких покупок за наличные лучше отказаться.

Лев
Смело беритесь за дела, которые вызывают интерес, даже если кому-то они кажутся настоящими авантюрами. Наступает прекрасная пора для обучения, потому что вы схватываете все на лету. Не упустите возможность пообщаться с человеком, который охотно поделится своими профессиональными секретами или даст полезный совет.


Дева
Не так уж многое нужно, чтобы решить все возникающие в этот день проблемы – достаточно дать волю фантазии, и она откроет перед вами пути, ведущие к цели. Отличный день для налаживания отношений, урегулирования конфликтов, в том числе и тех, которые имеют к вам лишь косвенное отношение.

Весы
Это яркий и запоминающийся день, когда вы сможете проявить себя с лучшей стороны, не прикладывая для этого никаких усилий. Новые знакомые встречают вас по одежке; выглядите вы безупречно, а потому и впечатление производите самое приятное. Отношения, начинающиеся как деловые, вскоре могут принять романтический характер.

Скорпион
Баловать себя и исполнять любые свои капризы – занятие, безусловно, приятное и полезное, но сегодня обходящееся вам очень дорого. Вы тратите гораздо больше, чем следовало бы, совершенно забывая о разумной экономии. Поэтому, отправляясь за покупками, возьмите с собой человека, который вовремя скажет вам, что пора остановиться.

Стрелец
Очень острым будет деловое чутье. Любые сделки, заключенные в этот день, принесут прибыль, любые покупки будут удачными. Появляются новые планы, касающиеся работы, некоторые Стрельцы задумаются об открытии собственного бизнеса и поймут, что сейчас это не так сложно, как казалось раньше. Наемные сотрудники отлично ладят с руководством; можно деликатно обсудить вопрос повышения зарплаты.

Козерог
Будьте разборчивы в контактах, не доверяйте тем, кто уже когда-то подвел вас, пусть и не по своей вине. Есть опасность стать жертвой мошенничества или хорошо продуманной интриги, многое потерять из-за коварства кого-то из знакомых. Вы крайне болезненно реагируете на любые критические замечания, даже те, в которых есть здравое зерно.

Водолей
Не все решения, которые кажутся очевидными, правильны и своевременны. Вы это прекрасно понимаете, а вот окружающие не согласны; на то, чтобы их переубедить, придется потратить некоторое время. Важно не терять терпения. Если вы дадите волю эмоциям, то станете уязвимы для нападок недоброжелателей.



Рыбы
Вам предстоит беспокоиться и волноваться, причем часто из-за пустяков, совершенно не заслуживающих внимания. Для достижения новых профессиональных вершин необходимо пойти на риск, но многие Рыбы на это пока не способны, а потому упускают интересные возможности.

Читайте также:

Любовный гороскоп на сегодня, 14 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: