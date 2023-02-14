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Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:32, 14 фев 2023

Первая половина дня благоприятна для общения, совместной работы, объединения усилий. Легко завязываются знакомства, люди охотно помогают друг другу, поддерживают в трудный момент. Однако нужно быть начеку: вам могут понравиться те, кто не заслуживает доверия и симпатии. Особенно это важно, когда речь идет о каких-то деловых вопросах.



Вторая половина дня дает возможность навести порядок в делах, справиться с важными задачами, решить проблемы, которые в последнее время не давали покоя. Лучше избегать серьезных физических нагрузок, поскольку сейчас они могут привести к недомоганиям.

Овен
Значительная часть дня будет посвящена домашним делам. Вам нравится наводить порядок, делать свое жилище более уютным и комфортным. Правда, близкие не всегда разделяют ваш энтузиазм, но и без их помощи вы справляетесь со всем, за что беретесь.

Телец
События этого дня вас порадуют. В делах, за которые вы беретесь, легко добиться успеха, причем вы справляетесь с ними самостоятельно, ни к кому не обращаясь за помощью. Благоприятный день для встреч с друзьями детства, бывшими одноклассниками и однокурсниками – вы не только хорошо проведете время, но и получите интересные предложения.

Близнецы
Вы чаще обычного совершаете глупые ошибки, допускаете досадные промахи. Нежелательно начинать предпринимательскую деятельность, заключать сделки, тратить крупные суммы. Вы стараетесь укрепить свои профессиональные позиции, но ни к чему хорошему ваши попытки не приводят. Очень трудно найти общий язык с влиятельными людьми, вы со многими ссоритесь из-за пустяков.

Рак
Благоприятный день для творческой деятельности, вы блестяще справляетесь с решением нестандартных задач, принимаете правильные решения, даже если информации у вас мало, и воплощаете их в жизнь оригинальным и удивляющим многих образом. Сосредоточиться на рутинной работе, требующей внимания к деталям, будет труднее.

Лев
В этот день желательно воздержаться от любых публичных выступлений, а также контактов с руководством и влиятельными людьми. Вам может казаться, что для прогресса в делах необходимо проявление инициативы, но это не так – чрезмерное рвение и излишний энтузиазм могут привести к осложнениям.


Дева
В течение этого дня за влияние на вас будут бороться негативные и позитивные тенденции, так что достичь равновесия будет нелегко. Вы чувствуете, что достичь поставленных целей будет нелегко, однако не собираетесь сдаваться. У вас есть шанс одержать верх над давним неприятелем, но на смену ему придет два, а то и три новых.

Весы
Лишь немногим представителям знака удастся сохранить спокойствие, уж очень нестабилен в этот день эмоциональный фон. Весы склонны сомневаться во всем, переживать по любому поводу, усложнять даже самые простые вещи.

Скорпион
День преподносит приятные сюрпризы, радует успехами и достижениями, на которые вы раньше даже не рассчитывали. От вас не требуется ни титанических усилий, ни трудовых подвигов: события сами по себе будут складываться так, как вам нужно. Так что просто пользуйтесь всеми благоприятными моментами этого дня.

Стрелец
Повышена эмоциональная восприимчивость, это может мешать в работе, приводить к проблемам в общении с коллегами и руководством. Вы очень остро реагируете на любую критику, всерьез огорчаетесь, если кто-то недооценивает вашу работу. Деловые переговоры проходят не лучшим образом; ваши партнеры могут отказаться выполнять свои обязательства, потребовать прекращения сотрудничества.

Козерог
Вас ждет приятный день. Серьезных проблем не возникает, с мелкими трудностями и решением текущих задач вы справляетесь без труда, появляется возможность приятно провести время, повеселиться в компании друзей. Возможны новые знакомства, некоторых Козерогов ждет любовь с первого взгляда.

Водолей
Не беритесь за новые дела, пока не доведете до конца начатое ранее – только в этом случае удастся избежать хаоса и неразберихи. Вообще, организованность и самодисциплина сегодня совершенно необходимы, чтобы избежать потерь и добиться успеха. А вот полет фантазии, творческий подход к делам и оригинальность суждений не играют столь уж важной роли, и их можно отложить до более благоприятного момента.



Рыбы
Вы можете потерять то, чем очень дорожите – и исключительно из-за собственного нежелания смириться с реальным положением вещей. Сегодня звезды напоминают вам, что вы хоть способны на очень многое, но, к сожалению, не на все. Смиритесь с этим, и вам не придется глотать горькие пилюли и учиться на своих ошибках.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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