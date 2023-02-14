Любовный гороскоп на сегодня, 15 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:34, 14 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 15 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня подходящий день для того, чтобы расставить все точки над «і» в отношениях с Вашим любимым человеком. Слишком долго длилась между вами проклятая неизвестность, она лишь разрушала ваши сердца и ваши чувства. Пришло время разрушить ее саму.







Телец

В этот день Вам может показаться, что Ваша любовь превратилась в довольно тяжелый труд. Возможно, так оно и есть на самом деле. Прежде чем решить отказаться от него навсегда, подумайте: а вдруг дивиденды, которые Вы получаете с этой работы, того стоят? Хлопнуть дверью Вы всегда успеете.



Близнецы

Близнецам сегодня небеса рекомендуют заняться приобретением (или получением в дар) братьев наших меньших на радость детям. Ведь маленький друг их так обрадует! Только звезды не рекомендуют заводить крупных животных. Речь идет всего лишь о рыбках, хомячках, морских свинках или, в крайнем случае, волнистых попугайчиках.



Рак

Будьте аккуратны в выражениях, беседуя с любимым человеком. Сегодня он будет склонен к тому, чтобы понимать слова довольно своеобразным образом и делать из них весьма странные выводы, которые не будут поддаваться ни одной из существующих и известных науке логик.



Лев

Этот день заметно улучшит Ваше взаимопонимание с детьми. Звезды советуют Вам уделять больше времени Вашим потомкам, которые именно сегодня будут особенно сильно в Вас нуждаться. Почитайте им книжку и ответьте на все их вопросы — время пролетит незаметно и с пользой как для них, так и для Вас.





Дева

Сегодня постарайтесь любым способом поднять настроение Вашему любимому человеку. Пусть это будет лишняя улыбка, маленький подарок или большой букет цветов — не так важно. Главное — Ваше внимание и желание помочь, они будут воистину бесценны и окажут действительно эффективное воздействие.



Весы

Сегодня лучше позаботиться не о внешней привлекательности, а об удобстве своего наряда. День обещает сложиться таким образом, что в Вас будет оценена не элегантность, а выносливость и готовность к преодолению разнообразных препятствий.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, чего Вы от него добиваетесь. Да и Вы сами, откровенно говоря, знать этого не будете. Вашей целью будет не результат общения, а процесс. Однако Вашу половинку такое положение дел может очень раздражать, будьте к этому готовы.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется экстренно поднять Вам настроение любыми доступными ему способами, а способов таких у него окажется немало, от банальной щекотки до небанальных признаний в любви. Вам останется лишь гадать, что из своего арсенала он выберет.



Козерог

Для Козерогов сегодня самой актуальной проблемой будет осознание невозможности выполнить задуманное. Обещания, данные накануне второй половине — к примеру, заработать в этом месяце больше, чем в предыдущем — грозят обернуться крахом, и поэтому советуем отвлечь ее (половины) внимание на что-нибудь нейтральное.



Водолей

Сегодня Вам следует поупражняться в обаянии. Постарайтесь обратить на себя внимание представителя противоположного пола, причем не эксцентричным поведением, а взглядом, улыбкой, жестом. Этот опыт и в общении с любимым человеком поможет, причем значительно.









Рыбы

Даже если Вы до сих пор не верили никогда в любовь с первого взгляда, сегодня в нее поверить придется, ибо приключится она именно с Вами. То ли влюбитесь Вы, то ли влюбятся в Вас, но в любом случае логичного объяснения внезапно вспыхнувшим чувствам дать не сможет никто.

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