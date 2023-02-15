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Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:00, 15 фев 2023

Благоприятный день для обсуждения любых важных вопросов. Шансы найти общий язык есть даже у людей, придерживающихся диаметрально противоположных точек зрения, а недавние враги могут, к собственному удивлению, достичь компромисса и договориться о сотрудничестве. Помните, что влияние этой тенденции не продлится долго, поэтому торопитесь ковать железо.



Неплохой день для романтических свиданий: в этот день люди, которые могут стать гармоничной парой, буквально магнитом притягиваются друг к другу. Не исключено и восстановление отношений, которые когда-то давно были разорваны по причине, которая утратила, наконец, свою актуальность.

Овен
В первой половине дня будет сказываться влияние неблагоприятных тенденций, но оно быстро сойдет на нет. Поэтому, если у вас есть большие планы, не торопитесь приступать к их реализации: отложите начало активных действий как минимум до полудня. В последующие часы можно обсудить с руководством вопросы, касающиеся вашего карьерного роста: возможно, перед вами откроются новые перспективы.

Телец
На работе дела будут складываться наилучшим образом. День благоприятен для того, чтобы проявить себя. Хорошо выполненные обязанности и поручения помогут добиться повышения по службе или увеличения заработной платы.

Близнецы
В этот день чужие дела интересуют вас больше, чем собственные, вы активно участвуете в жизни общества, принимаете участие в организации благотворительных, политических и светских мероприятий. Многим Близнецам этот день дает шанс внести перемены в свой образ жизни, реализовать какие-то давние замыслы, которые в последнее время стали казаться вам пустыми мечтами.

Рак
День не лишен недостатков, но сначала стоит сказать о хорошем. У вас есть шанс добиться больших успехов в деле, требующем участия нескольких человек. Удастся не только найти союзников-единомышленников, но и заинтересовать их настолько, что они будут помогать вам совершенно бескорыстно. Некоторым Ракам для этого придется пустить в ход личное обаяние.


Лев
Все самые важные дела постарайтесь закончить в первой половине дня; на это же время желательно назначить любые сколько-нибудь значимые для вас встречи. Возможно, вы окажетесь в локальном цейтноте, у вас не будет ни одной свободной минуты – но позже деловая активность пойдет на спад и вы сможете восстановить силы.

Дева
Решение любых финансовых вопросов требует осторожности, а особенно внимательными должны быть Девы, которые ведут коммерческую деятельность вместе с женщинами-партнерами. Не ленитесь проверять любые документы, под которыми ставите свою подпись: в них возможны ошибки. Неплохой день для переговоров, обсуждения перспектив сотрудничества, но принимать окончательные решения пока рано.

Весы
Удачный день, подходящий и для завершения начатых дел, и для начала новых. Вы энергичны и не хотите сидеть, сложа руки, охотно посвящаете свое время занятиям, требующим творческого подхода, смело принимаете нестандартные решения. Можно проявлять инициативу в личных отношениях, завязывать новые знакомства.

Скорпион
Куда вы торопитесь? Едва ли вы сможете ответить на этот вопрос, но факт остается фактом: вам хочется действовать очень быстро, и вы совершенно забываете об осторожности. Притормозите, проанализируйте ситуацию: выводы будут неожиданными. Новые дела лучше начинать во второй половине дня, поскольку именно в это время вам проще всего будет сосредоточиться и ничего не упустить из виду.

Стрелец
Этот день хорошо использовать для урегулирования давних конфликтов: есть шанс найти компромиссы, о самой возможности которого вы раньше не догадывались. Кроме того, день отлично подходит для поиска нестандартных решений и привлечения на свою сторону людей, которые раньше поддерживали ваших недоброжелателей.

Козерог
Огорчают мелкие недоразумения, вы близко к сердцу принимаете любые трудности, очень огорчаетесь из-за мелочей. Близкие стараются поднять вам настроение, но получается у них это не очень хорошо; порой их старания вас только раздражают. Возможны небольшие финансовые потери.



Водолей
Главная ошибка этого дня – ваше нежелание считаться с мнением других людей, прислушиваться к советам и рекомендациям. Вы хотите во что бы то ни стало поступить по-своему, и мало задумываетесь о том, к чему такая позиция может привести. А последствия ее, между тем, могут быть очень и очень неприятными.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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