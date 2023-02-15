Любовный гороскоп на сегодня, 16 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 15 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 16 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Если вдруг сегодня Вам станет неуютно, холодно и страшно, то лучшее лекарство — это объятия любимого и любящего человека. Или хотя бы просто любящего, если уж два эти качества никак в одном лице не совместить. Вы почувствуете, как Вас начнет «отпускать» и как силы вернутся к Вам!







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с какой-то Вашей вредной привычкой, поэтому он вовсю будет стараться её игнорировать. Впрочем, получаться у него это будет неважно, и раздражение время от времени всё же будет прорываться.



Близнецы

Подарите любимому человеку что-нибудь живое. Звезды не призывают сегодня задуматься о потомстве, хотя и это возможно. Если Вы ограничитесь щенком, котенком или хотя бы кактусом в горшочке, этого будет вполне достаточно для воцарения гармонии в вашей паре.



Рак

Сегодня Вам совершенно не захочется признавать вещи очевидные, ибо они будут не совсем приятны для Вас. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы не закрывать глаза на истинное положение вещей, иначе оно может значительно ухудшиться. Особенно это касается Ваших отношений с любимым человеком.



Лев

Сегодня Ваше общение с любимым человеком будет очень серьезным и обстоятельным. Вы обсудите все общемировые проблемы, включив в их список и проблему ваших взаимоотношений, и даже некоторым из них найдете решение. Хочется верить, что осуществимое.





Дева

Сегодня Ваша половинка может обнаружить скелет в Вашем шкафу. То, что Вы столь тщательно скрывали, именно сегодня примет решение выплыть наружу. Так что будьте готовы к длительным объяснениям, а, в случае надобности, даже и к мольбам о пощаде. Впрочем, не стоит сдаваться без боя.



Весы

Сегодня не стоит все принимать слишком близко к сердцу. Напротив, старайтесь не обращать внимания на детали Вашего общения с любимым человеком – пусть Вас волнуют лишь самые общие моменты и аспекты. Лишние детали лишь помешают Вам получать удовольствие от общения.



Скорпион

В этот день Ваш любимый человек доверит Вам нечто такое, о чем никогда и никому раньше не рассказывал. Может быть, даст почитать свои детские стихи или поведает о давних несбыточных и в общем-то уже смешных мечтах. Отнеситесь к его тайне трепетно.



Стрелец

Безвыходных ситуаций не бывает, бывают неприятные выходы и решения. Как говорит народный фольклор, даже если тебя съели, у тебя все равно остается два выхода. Ваша задача сегодня – найти наименее неприятный выход из создавшейся у Вас с Вашим любимым человеком ситуации. Он есть, это точно!



Козерог

В этот день Вы неожиданно встретитесь с кем-то, кто окажет решающее воздействие на Вашу личную жизнь. Возможно, именно благодаря этой встрече Ваши отношения с любимым человеком кардинально изменятся. А может быть, изменится и сам любимый человек. Сменится на кого-то другого.



Водолей

Сегодня Вы всерьез задумаетесь о ценности семьи и о том, какую роль эта ценность играет в Вашей жизни и в жизни Вашего любимого человека. Звезды рекомендуют подумать над этими вопросами вместе – авось и планы на будущее какие-то выстроятся, более или менее определенные.









Рыбы

Сегодня Ваш день будет бодрым и очень насыщенным. Время в нем останется и на личную жизнь, но, возможно, совсем не в таких объемах, как этого хотелось бы Вашему любимому человеку. Придется ему объяснить, что он очень важная, но отнюдь не единственная часть Вашей жизни.

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