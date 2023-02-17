Любовный гороскоп на сегодня, 18 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:49, 17 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек не будет верить тому, что Вы ему скажете, принимая это в лучшем случае за шутку, а в худшем – за наглую ложь. Что ж, придется воздержаться от серьезных разговоров и интересующих Вас тем. Хотя бы во избежание конфликтов.







Телец

Неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит Вас от такого рода занятий. Все бы ничего, но это может вызвать законное недовольство других членов семьи, рассчитывавших на Вашу бытовую активность. Может, сходите в кулинарию за готовым обедом?



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку свойственно будет совершать нелогичные поступки, которые будут приводить Вас если не в ярость, то хотя бы в недоумение. А может быть, какая-то своеобразная логика в них есть, просто Вам не дано ее углядеть? Если Вы все же ее отыщете, то станете понимать Вашу половинку гораздо лучше.



Рак

Сегодня Ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с Вами злую шутку, да и с Вашим любимым человеком тоже. Поэтому постарайтесь тщательно проработать маршрут Ваших сегодняшних передвижений заранее во избежание каких бы то ни было казусов в будущем.



Лев

Не стоит стесняться некоторых своих вредных привычек или физических недостатков. Если это, конечно, не привычка ковыряться монтировкой в ухе собеседника или нечто аналогичное. Любая Ваша необычная черта — это Ваша изюминка, за которую, возможно, Вас и любит Ваша половинка. Сегодня Вы особенно явственно это ощутите.





Дева

Вам нужно больше бывать на свежем воздухе. Так что марш от компьютера — отправляйтесь гулять. Да не по улицам — свинцовыми испарениями Вы еще надышитесь. Вам бы куда-нибудь за город. Кстати, не хотите навестить бабушку в деревне? Самое подходящее для таких мероприятий время.



Весы

Весам сегодня небеса рекомендуют заняться приобретением (или получением в дар) братьев наших меньших на радость детям. Ведь маленький друг их так обрадует! Только звезды не рекомендуют заводить крупных животных. Речь идет всего лишь о рыбках, хомячках, морских свинках или, в крайнем случае, волнистых попугайчиках.



Скорпион

Сегодня Вы поймете, что Вам некому пожаловаться на судьбу, ибо Ваша жилетка исчезла в неизвестном направлении. Ваш любимый человек не будет интересоваться Вашими проблемами и способами их решения. Придется как-то выкарабкиваться из них самостоятельно.



Стрелец

Сегодня звезды определенно с Вами. Не упустите шанс: насладитесь вином и ягодами, солнечным светом и свежестью ветерка, домашним покоем, улыбками детей и разговором по душам с другом. Сегодня Вам все можно. Сделайте чудо своими руками — проживите этот день так, чтобы он обязательно к Вам вернулся.



Козерог

Если Вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день Вашего согласия, вполне возможно, спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно понять, что следует делать дальше и как жить с создавшейся ситуацией, ибо она окажется действительно более чем непростой. Вы можете дать ему ценный совет, а можете сделать все за него. Решение будет зависеть от Ваших целей.









Рыбы

Сегодня Вам будут уделять как никогда много внимания. Все улыбки представителей противоположного пола будут адресованы Вам и только Вам. Не сорвет ли это обстоятельство крышу с Вашего семейного гнезда, неясно. Может и сорвать.

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