Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:46, 18 фев 2023

Утро подходит для работы. Возможны успехи в коммерческой деятельности, выгодные покупки и сделки. Возрастает творческий потенциал; многим удается найти неожиданное применение своим талантам. Со временем на первый план выходят рутинные дела, они отнимают все больше сил. Что-то может не ладиться, но это не заставит вас волноваться и нервничать. Даже самые впечатлительные и чувствительные люди сохраняют спокойствие.







На вторую половину дня лучше не планировать ничего важного. Возможны затруднения в делах, не исключены какие-то неожиданные проблемы. Но сил и энергии будет достаточно, чтобы все преодолеть.



Овен

Очень многое идет не так, как вы ожидали, и планы приходится менять быстро. Вы неплохо с этим справляетесь, но не всегда находите время на то, чтобы объяснить окружающим, почему вы поступаете так, а не иначе; именно это и становится причиной конфликтов. Руководство более требовательно к вашей работе, чем обычно, из-за этого вы чувствуете себя некомфортно, а потому и ошибок допускаете больше.



Телец

Будет нелегко, но вы сможете преодолеть все преграды и добиться своего. Значительные успехи приходят после нелегкого труда, а вот мелкие победы вы одерживаете играючи. Непросто складываются отношения с окружающими – кажется, что все только и думают, как бы испортить вам настроение. При этом очень важно сохранять спокойствие, ведь именно благодаря ему вы принимаете правильные решения и не совершаете серьезных ошибок.



Близнецы

Проблемы в профессиональной сфере не расхолаживают вас, а лишь заставляют трудиться с большим энтузиазмом и принимать нестандартные решения. Это благоприятный день для поиска новых союзников и начала сотрудничества. Очень удачными будут деловые поездки, в том числе зарубежные.



Рак

Вам придется нелегко, но не торопитесь объявлять этот день неудачным. Все задуманное удастся осуществить, если вы найдете хорошего помощника. Ищите его в своем ближайшем окружении, среди людей, которые уже доказали, что достойны доверия. Можно заключать соглашения о долгосрочном сотрудничестве, но только в том случае, если его финансовая сторона уже обсуждалась ранее.



Лев

Этот день пройдет неплохо, если вы посвятите его отдыху. Не стоит заниматься тяжелой физической работой, изнурительные спортивные тренировки тоже лучше перенести. Отдайте предпочтение неутомительным приятным занятиям, общению с симпатичными вам людьми.





Дева

Хотите изменить свою жизнь кардинально? Займитесь этим сегодня. Вы очень хорошо чувствуете ситуацию, знаете, что следует предпринять, даже если не можете поддержать свою точку зрения логическими доводами. Интуиция сильна настолько, что вы способны предсказать не только собственное, но и чужое будущее. К вам тянутся люди яркие и незаурядные, отличающиеся широким кругозором и нестандартным взглядом на вещи.



Весы

Можно браться за новые дела, проявлять инициативу в профессиональной сфере. Проверенные союзники с удовольствием помогут вам, да и новые партнеры не останутся в стороне. Ваши профессиональные качества будут замечены влиятельными людьми, которые вскоре сделают вам интересные предложения. Благоприятный день для подготовки к поездкам за рубеж, оформления соответствующих документов.



Скорпион

Преобладает влияние позитивных тенденций. Вы добьетесь многого, если не пойдете на поводу у негативных эмоций, которые сегодня (особенно в первой половине дня) могут быть очень сильны. Подходящий день для чтения учебной литературы, повышения квалификации, общения со знающими людьми. У многих Скорпионов появляется возможность завязать полезные знакомства, сблизиться с людьми, которые вскоре помогут представителям знака подняться по служебной лестнице.



Стрелец

Благоприятный день. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь, во многом благодаря помощи старых друзей и проверенных союзников. Возрастает интерес ко всему новому, вы с удовольствием перенимаете чужой опыт. Текущие дела не кажутся скучными, к тому же у вас остается достаточно времени для того, чтобы заняться чем-то интересным.



Козерог

Придется немало времени провести в делах, не вызывающих у вас особого интереса, да еще и представляющихся довольно бесполезными; но речь идет об исполнении поручения или просьбы важного для вас человека, и возможность отказаться едва ли найдется. Важно следить за порядком в финансовой сфере, есть опасность потратить больше, чем вы можете себе позволить, допустить ошибки, которые приведут к потерям.



Водолей

Подходящий день для того, чтобы задуматься о будущем, оценить перспективы, скорректировать свои планы. Интуиция очень остра, к тому же сегодня вам будет легче, чем когда бы то ни было, отбросить то, что стало ненужным, устарело. Сильно стремление принимать важные решения самостоятельно, это может стать причиной конфликтов с близкими.









Рыбы

Если вы хотите избежать трудностей, не вступайте в конфликты с теми, кто может вам навредить. Очень велика опасность навлечь на себя гнев человека мстительного и злопамятного, к тому же весьма влиятельного и изобретательного. Осторожность в высказываниях и разборчивость в контактах поможет избежать многих тревог.

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