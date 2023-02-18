Любовный гороскоп на сегодня, 19 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:52, 18 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам будет очень больно наблюдать за Вашим любимым человеком и понимать, что он не такой, каким Вам бы хотелось его видеть. Однако любите Вы его именно таким, со всеми его недостатками и странностями, и если что-то переделаете в нем – это будет уже не он. Может быть, эти мысли помогут Вам уменьшить в себе накал раздражения?







Телец

Сегодня Вам будет нестерпимо грустно и одиноко. Ваша половинка почувствует Ваше настроение и обязательно Вас утешит. Во всяком случае, недостатка в душевном участии в этот день Вы явно испытывать не будете.



Близнецы

В этот день Вы рядом со своей половинкой почувствуете себя в полной безопасности – как в крепости, как в танке. Вы даже не сможете объяснить почему: вроде все как всегда, ничего не изменилось. Однако чувство будет бесспорным и неопровержимым. Звезды рекомендуют наслаждаться моментом.



Рак

От того, как Вы нынче будете выглядеть, Ваш успех зависеть, разумеется, будет, но зависимость, скорее всего, окажется обратной. Слишком много внимания внешности уделять не стоит — лучше подумайте о душе.



Лев

Сегодня давний конфликт с любимым человеком подойдет к концу. Причем сам по себе, без каких бы то ни было выяснений отношений. Вы просто решите простить ему старые прегрешения, а он — забыть старые же обиды. И все снова станет хорошо, просто и правильно.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку придётся решать какую-то очень важную и сложную проблему, причём в её решении ему потребуется Ваше непосредственное участие, как моральное, так и физическое. И малой кровью Вам отделаться будет довольно-таки трудно, даже и надеяться не стоит.



Весы

Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот Вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы, а Вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.



Скорпион

Весь сегодняшний день — Ваш, если правильно им распорядиться. Посвятите его любви, нежности и ласке, и праздник души и тела гарантирован. Да и неплохо было бы остаться наедине с природой. Кстати, Вы, кажется, давно забыли о цветах на подоконнике. Они еще не засохли окончательно?



Стрелец

В этот день Вам придется выполнить обещание, которое Вы дали Вашему любимому человеку довольно-таки давно и о котором уже успели напрочь забыть. Однако он, к Вашему сожалению, об этом помнить будет, и Вам припомнит обязательно. Лучше уж Вы сами вспомните, предварительно.



Козерог

Если сегодня у Вас с Вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, Вам на помощь придет Ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: Вы даже не заговорите с ним на волнующую Вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.



Водолей

Сегодня звёзды рекомендуют Вам быть кристально честным с Вашим любимым человеком, ибо в противном случае ваши отношения не будут иметь никакого смысла. Если доверие в этот день покинет ваш тандем, то и о самом тандеме стоит забыть, как о приятном утреннем сне.









Рыбы

Вы вполне можете позволить себе быть весьма резким в суждениях и категоричным в требованиях. Возможно, придется и голос повысить. Добиться от отбившейся от рук второй половинки понимания более приличным путем удастся вряд ли.

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