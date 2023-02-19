Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:11, 19 фев 2023

Это благоприятный день. Он позволяет оставить в прошлом сомнения и тревоги, разобраться в собственных чувствах, решить проблемы, которые долго не давали покоя. Люди, обычно склонные переживать из-за пустяков, сегодня почувствуют себя увереннее, и это поможет им достичь поставленных целей.







День хорошо подходит для знакомств, общения, откровенных разговоров. Если отношения с кем-то в последнее время не ладились, сейчас стоит попытаться изменить их к лучшему – это наверняка получится.



Овен

Все идет не так уж плохо, хотя некоторые представители знака жалуются на жизнь. Овнам сегодня не хватает внимания, и они готовы привлекать его любыми способами. Что ж, вы найдете тех, кто вас выслушает, окружит заботой, поднимет вам настроение. Правда, такие люди будут неприятно удивлены, когда вы, пополнив запас энергии, отправитесь на поиски новых приключений – и даже не позовете их с собой.



Телец

Серьезных проблем не возникает, с несерьезными вы быстро справляетесь. День в целом проходит неплохо, хотя и обещает вам блестящих побед или значительного прогресса в делах. Есть шанс преодолеть разногласия с близкими, но появление новых причин для споров – лишь вопрос времени.



Близнецы

Действуйте быстро: этот день насыщен событиями и времени на размышления практически не остается. К счастью, интуиция работает без перерыва и дает толковые подсказки – именно благодаря им вы двигаетесь к цели куда быстрее, чем представители других знаков. Возможны незапланированные денежные поступления, ценные подарки от новых знакомых.



Рак

Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Многие Раки обнаруживают, что обладают талантами, о которых раньше не догадывались. Очень сильна интуиция представителей знака: нет таких задач, которые Раки не могли бы решить с ее помощью.



Лев

Вас ожидает масса дел. Приходится выбирать между решением профессиональных задач и домашних проблем, и в любом случае кто-то будет недоволен вашим выбором. Очень важны аккуратности и внимание к деталям. Хорошая идея – еще не залог успеха, необходима также ее безупречная реализация.





Дева

День, как нельзя лучше подходящий для необычных дел. Постарайтесь найти себе занятие, требующее творческого подхода, неординарных решений. Не бойтесь быть оригинальными, даже экстравагантными: какие бы способы вы ни выбирали для самовыражения, вас никто не осудит.



Весы

Непросто будет сохранять ваше «фирменное» душевное равновесие в течение всего дня. Причем чем больше вы стараетесь продемонстрировать окружающим свое хладнокровие, тем старательнее они пытаются добиться от вас проявления негативных эмоций. Это не обязательно сознательная провокация – возможно, энергетическому вампиру, затесавшемуся в ваш круг общения, просто потребовалась «подпитка». Не хотите тратить свою энергию? Тогда по возможности держитесь подальше от этой особы.



Скорпион

Напряженный день. Помните, что вторая его половина значительно удачнее первой, и не планируйте на утро важных дел, требующих собранности и высокой концентрации внимания. А вот физические нагрузки, танцы, прогулки будут кстати. Делайте только запланированные покупки, не тратьте лишнего, пытаясь побаловать себя, поднять себе настроение.



Стрелец

Вы очень подозрительны и недоверчивы, окружающие замечают это и обижаются не на шутку. Трудно найти общий язык даже с проверенными союзниками: сегодня вы предъявляете к окружающим слишком высокие требования и не считаете нужным скрывать это. Возможны финансовые трудности, нежелательно обсуждать и решать вопросы, касающиеся общего бюджета.



Козерог

Не ждите от этого дня слишком многого, он складывается не самым благоприятным образом. Вы склонны бросать начатые дела, как только сталкиваетесь с мало-мальски серьезным препятствием. Настойчивость и упорство, свойственные вам обычно, сегодня, похоже, решили навестить кого-то другого.



Водолей

Наберитесь терпения: сегодня оно вам пригодится. Свое мнение держите при себе – вы склонны высказывать его в такой форме, что не обидятся только святые. Разногласия могут возникнуть из-за любого пустяка, позже вы и сами не сможете вспомнить, в чем же была их истинная причина.









Рыбы

Спокойный день. Отдыхайте, восстанавливайте силы, избегайте утомительных занятий. Отложите на завтра все, что можно отложить, и подумайте, чем вы могли бы себя порадовать. Звезды настоятельно рекомендуют вам наслаждаться жизнью – так вы сможете создать правильное настроение для следующих дней.

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