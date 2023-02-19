Любовный гороскоп на сегодня, 20 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:14, 19 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поделиться с Вами чем-то сокровенным. Это сокровенное поможет Вам лучше понять его и его характер, объяснит Вам многие его странные поступки и заставит еще сильнее привязаться к Вашей половинке. Чувство станет куда ярче и глубже.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет решиться на серьезные изменения в своей личной жизни, которые повлекут за собой и серьезные изменения в Вашей. Однако если Вы ему немного поможете, это вполне можно будет исправить — было бы желание. А оно будет.



Близнецы

Сегодня без доверия Вам не обойтись. Даже если Ваш любимый человек будет Вам рассказывать небылицы о том, как он провел день или почему не сделал то, что обещал, придется верить. Потому что проверить его слова Вы все равно не сможете.



Рак

Сегодня Вам с Вашим любимым человеком придется заняться вместе каким-то интеллектуальным или не очень трудом. Главное, делать все вместе, советуясь друг с другом, помогая и предупреждая о возможных неприятностях или опасностях. В конце концов, если Вы не подстрахуете Вашу половинку, кто это сделает за Вас?



Лев

Проведите этот вечер в обществе Вашего любимого человека за просмотром какой-нибудь комедии. Вам очень важно хотя бы в течение часа смотреть в одном направлении и испытывать при этом позитивные эмоции. А уж где будет происходить сие действо – решать Вам.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек сделает все для того, чтобы Вы чувствовали себя максимально комфортно и счастливо как в его обществе, так и в одиночку. Постарайтесь принять все его действия с благодарностью и радостно демонстрируйте, как Вам хорошо благодаря ему.



Весы

Звезды Вам сегодня не советуют по пустякам нагнетать обстановку в семье. Даже если Ваш благоверный пришел с работы, будучи нетрезвым, разберитесь, что к чему, только спокойно, без лишнего шума и битья посуды. Вероятно, у него был повод. Советуем Вам раздеть его и мирно уложить спать.



Скорпион

Сегодня Вам стоит поговорить с Вашим любимым человеком о высоком и глубоком. Но не об Эйфелевой башне и Марианской впадине, а о культуре, искусстве, поэзии, философии и других интереснейших вещах. Вам наверняка есть о чем сказать друг другу и какими мнениями обменяться.



Стрелец

Сегодня постарайтесь подвести некий итог вашим отношениям, расставить все точки над «і» и определиться наконец, чего Вы хотите от Вас и Вашего любимого человека. Очень важно сделать все это именно в этот день, поскольку завтрашний круговорот событий может открыть совершенно новый этап Вашей жизни.



Козерог

Вы думаете, что Ваш любимый человек ненамного умнее Вас и вообще порой проявляет удивительную недальновидность и несообразительность. Порой — возможно. Но не сегодня. В этот день ждите от него такого поступка, который коренным образом перевернет Ваши представления о нем и заставит Вас увидеть его с совершенно другой стороны.



Водолей

Все попытки Водолеев пополнить семейную копилку сегодня могут пойти прахом, так что лучше просто постараться ничего не тратить. Будет выгоднее. Только не слишком наседайте с этим вопросом на других членов семьи. Они же не виноваты, что сегодня положение звезд для Вас столь финансово неблагополучно.









Рыбы

В этот день Вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние страны. Причем задуматься совместно и совместно же прийти к какому-то общему решению: когда, зачем, во сколько, на сколько… И даже начать реализовывать Вашу безумную идею.

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