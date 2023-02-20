Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 20 фев 2023

Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Вы сможете добиться нужных результатов, если ничего не станете ждать от других, будете рассчитывать только на свои силы. Часто напряженно проходят деловые переговоры, да и для обсуждения вопросов личного характера это не самый подходящий день.







Будьте особенно внимательны к своему здоровью. Не исключены недомогания, могут обостриться хронические болезни. Постарайтесь хотя бы на время отказаться от вредных привычек: сегодня они наносят значительный ущерб организму.



Овен

Ваши стремления и желания столь же сильны, сколь и противоречивы – неудивительно, что день оказывается довольно беспокойным. Вы все время заняты, но никогда не можете объяснить, чем именно. Поэтому вам поручают все новые и новые дела, нагрузка на работе возрастает до немыслимых пределов.



Телец

Не следует принимать поспешных решений, так как они могут оказаться ошибочными. Сейчас способность видеть ситуацию четко и объективно снижена, поэтому вы можете упустить важные детали и нюансы. Внезапно открывшиеся обстоятельства собьют с толку и пошатнут вашу уверенность. Общение с начальством и обращение в высшие инстанции будет малопродуктивным, как и любая работа, связанная с документами, информацией и компьютерной техникой.



Близнецы

Вы делаете то, что хотите. Это, конечно, чрезвычайно приятно, но может привести к неприятностям в отдаленном (и не очень) будущем. Так что стоит иногда вспоминать о здравом смысле и проявлять предусмотрительность, даже если придется от каких-то маленьких радостей.



Рак

День принесет много хорошего. Вы блистаете талантами, привлекаете к себе всеобщее внимание и очень разумно им пользуетесь. Можно завязывать знакомства, но не следует забывать об осторожности: не исключено, что втереться к вам в доверие попытается какая-то сомнительная особа.



Лев

Этот день сложится особенно благоприятно для тех, чья профессиональная деятельность связана с общением, требует умения произвести хорошее впечатление на людей: сегодня с этим не возникает проблем. Удачны эксперименты с имиджем, окружающие высоко оценят ваш вкус, даже если вы выберете какой-то необычный, смелый образ.





Дева

День был бы нейтральным и ничем не выдающимся, если бы не ваша удивительная способность любой негатив превращать в позитив. Сегодня Девы – кузнецы не только собственного, но и всеобщего счастья. Неудивительно, что представители именно этого знака привлекают к себе массу внимания, оказываются душой любой компании, получают массу предложений и приглашений.



Весы

В этот день Весы особенно обаятельны и привлекательны, что значительно повышает вероятность новых знакомств. Возможны перемены к лучшему в романтических отношениях. Стоит преподнести любимому человеку сюрприз, устроить необычное свидание.



Скорпион

Удачный день, обещающий успехи во многих начинаниях. Можно браться за масштабные и серьезные дела, начинать новые проекты, в первую очередь – неоднократно обсуждавшиеся ранее. Возможно получение неожиданных деловых предложений. Хорошо проходят встречи с работодателями и потенциальными деловыми партнерами.



Стрелец

Ваши желания противоречивы, а мотивы ваших поступков никому не понятны – даже вам самим. Поэтому говорить о каких-то успехах и достижениях в этот день не приходится. Правда, можно сделать исключение для Стрельцов, работающих в дружном, сплоченном коллективе. Такие представители знака получают необходимую им моральную поддержку, а потому справляются с трудностями.



Козерог

Своими успехами в этот день вы во многом обязаны союзникам и друзьям: они вовремя приходят на помощь, дают хорошие советы, защищают вас от нападок недоброжелателей. Не подводят и деловые партнеры, их предложения можно принимать без долгих раздумий. Едва ли в этот день у вас появятся гениальные замыслы, но это не значит, что вы не сможете воспользоваться чужими идеями.



Водолей

День проходит очень спокойно. Неожиданности не нарушают ваших планов, можно заниматься делами, до которых долго не доходили руки. Радует отдых в дружеской компании. Близкие люди одобряют высказанные вами идеи; если вы проявляете инициативу, она всегда встречает поддержку.









Рыбы

Вас отличает редкая целеустремленность, да и на недостаток жизненной энергии жаловаться не приходится. Именно поэтому, хоть и не сразу, вы добьетесь того, к чему стремитесь. Правда, методы, к которым придется прибегнуть, могут оказаться не по вкусу окружающим, поэтому критики в ваш адрес прозвучит предостаточно. Можно проявлять инициативу в деловых отношениях, но лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что она будет встречена благосклонно.

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