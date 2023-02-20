Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:16, 20 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно знать, что он может положиться на Вас в самый ответственный момент. Если же такового знания у него не будет, он вряд ли сможет быть рядом с Вами долго, потому что ему будет неуютно и даже неприятно Ваше общество.







Телец

Вы устали, и свою усталость вымещаете на своем любимом человеке. Он-то, может быть, и не против: ему Ваше раздражение, как слону дробина или Моська. Но вода, как известно, камень точит, и потихоньку Вы его вполне можете вывести из себя. И вот тогда Вы моментально забудете об усталости, потому что перед Вами в полный рост встанут проблемы совсем иного характера. Не стоит доводить до этого.



Близнецы

Сегодня Вам как никогда пригодится умение пожалеть. Именно не посочувствовать, не понять, не принять, а пожалеть. Ваш любимый человек будет очень в этом нуждаться. Главное — не переусердствовать с ахами и вздохами, иначе это может в нем и раздражение вызвать.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет как никогда просто обидеть Вас чем-то или наступить Вам на Вашу любимую мозоль, причем как преднамеренно, так и нечаянно. Постарайтесь отключить в себе впечатлительность и чувствительность: они лишь помешают Вам.



Лев

В этот день Вы можете обидеться на любимого человека за неподобающее на Ваш взгляд отношение к Вашим родственникам, друзьям и другим близким людям. С другой стороны, он не обязан всех их любить без меры и всячески выказывать им свое расположение. Поймите и его тоже.





Дева

Сегодня Вы будете долго выяснять, кто виноват в тех проблемах и неурядицах, которые возникли между Вами и Вашим любимым человеком. Вы ни в чем себя винить не будете, равно, впрочем, как и Ваша половинка. Постарайтесь найти компромисс и виноватого, иначе проблемы не исчезнут.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется почувствовать себя защищенным в Вашем обществе, поэтому он будет требовать от Вас надежности и гарантий на сто лет вперед. Если Вы не готовы их дать прямо сейчас, постарайтесь перевести разговор на другую тему.



Скорпион

В этот день Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что Вы самостоятельны и имеете право не только на собственное мнение по любому вопросу, но и на собственную жизнь. Впрочем, амплуа кошки, которая гуляет сама по себе, не сделает ваши отношения более теплыми и доверительными.



Стрелец

В этот день Вас будут мучить довольно сильные душевные боли, и лучшим врачом окажется Ваш любимый человек. Именно он точнее всех поставит диагноз, выпишет самые правильные и необходимые лекарства, проведет потрясающий курс лечения. Уже завтра будете совсем здоровы!



Козерог

Ваша жизнь набирает обороты. Она похожа на самолет, который разгоняется, чтобы взлететь. Очень напряженный и сложный момент, требующий четкой координации движений и обдуманности каждого действия. От каждого Вашего шага зависит очень многое. Будьте внимательны и осторожны!



Водолей

Сегодня чрезмерные впечатлительность и чувствительность приведут лишь к тому, что Вы станете слишком остро реагировать на каждое слово или действие Вашего любимого человека, а значит, гипертрофированно воспринимать все то, что он хочет сделать или сказать.









Рыбы

Если Вы давно мечтали о чем-то в области личной жизни, сегодня это что-то обязательно сбудется, причем в лучшем виде. Вам останется только удивляться, почему все то же самое не произошло раньше, раз оно было так легко и доступно. Что ж, всему свое время.

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