Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:16, 21 фев 2023

Сохранять спокойствие сегодня будет труднее, чем обычно. Это касается даже самых уравновешенных людей. Поводом для переживаний может стать любой пустяк, но особенно важными кажутся любые события личного характера, перемены в отношениях с близкими. Под влиянием эмоций можно сказать и сделать много лишнего; лучше постараться сохранить здравый смысл.







Полезно будет сосредоточиться на делах, начатых раньше, и постараться довести их до конца. Здесь шансы достичь успеха велики. К тому же есть возможность получить полезный опыт, узнать то, что вскоре пригодится.



Овен

Воспользуйтесь этим спокойным днем, чтобы довести до конца ранее начатые дела. Спешка недопустима: именно она может стать причиной ошибок, исправление которых отнимет массу времени. Можно принимать помощь как старых друзей, так и новых партнеров – союзники вас не подведут.



Телец

День складывается удачно, поскольку преобладает влияние позитивных тенденций. Если у вас что-то не получается – значит, вам это не слишком и нужно. Со всеми действительно важными делами вы справляетесь просто блестяще. Вы без устали демонстрируете таланты, о наличии которых окружающие даже не догадывались. У многих представителей знака появляются новые поклонники.



Близнецы

Подходящий день для начала какого-то интересного и важного дела, масштабного проекта, над которым вы будете работать не один день. Удастся найти надежных союзников, восстановить отношения с давними деловыми партнерами. Для многих Близнецов этот день ознаменуется знакомством с каким-то влиятельным человеком, чье покровительство будет очень полезно.



Рак

Если вы сегодня допустите промах, пусть даже незначительный, его непременно заметят, обсудят и запомнят; к тому же о нем непременно станет известно человеку, чьим мнением вы особенно дорожите. Не стоит делиться своими сомнениями и переживаниями с людьми, которым вы не можете полностью доверять. Вообще, чем меньше вы говорите о себе в этот день, тем лучше.



Лев

Будьте внимательны: если в этот день вы совершите ошибки, то вам о них еще не раз напомнят. Сегодня за вами пристально наблюдают люди, от которых зависит дальнейшее развитие вашей карьеры. Приложите усилия, чтобы произвести наилучшее впечатление. Можно достичь успеха на переговорах, но не исключено, что достигнутые в этот день договоренности вскоре будут пересмотрены.





Дева

Многие представители знака в этот день добиваются успеха просто потому, что оказываются в нужное время в нужном месте. Девы непоседливы, везучи и бесконечно обаятельны – к ним просто невозможно не испытывать симпатии. Поэтому не удивляйтесь комплиментам и знакам внимания. В середине дня появится возможность воспользоваться своей привлекательностью, чтобы решить какой-то давно беспокоящий вас вопрос.



Весы

Сегодня у вас наверняка будет немало поводов для радости. Близкие люди преподнесут приятный сюрприз, возможно получение радостных известий издалека. Вы открыты для общения, легко завязываете знакомства, без труда очаровываете тех, кто видит вас впервые. Да и уже сложившиеся отношения можно изменить к лучшему без особого труда.



Скорпион

День принесет встречу, которая всколыхнет давние чувства, заставит вас мысленно вернуться в прошлое. Сегодня вам будет нелегко принять правильное решение – ситуация противоречива, очень трудно оценить действительную важность факторов, которые приходится принимать во внимание. Но хуже всего то, что вы не понимаете своих истинных желаний, а потому добиваетесь того, что вам на самом деле не нужно.



Стрелец

Трудно будет сосредоточиться на выполнении своих профессиональных обязанностей. Но не стоит идти на поводу желаний и откладывать выполнение дел до лучших времен. Придется преодолеть себя и волевым усилием вернуться к заданиям.



Козерог

Сильно влияние негативных тенденций, день многим представителям знака приносит проблемы. Возникают разногласия с близкими, вы крайне неохотно идете даже на незначительные уступки и чувствуете себя обиженными, если не получаете за это благодарности. Ваши идеи не встречают поддержки, планы приходится реализовывать самостоятельно.



Водолей

В этот день вам придется потрудиться: чтобы добиться того, чего вы хотите, требуется приложить немало усилий. Вы не боитесь проблем и преград, однако порой действуете слишком прямолинейно там, где требуется дипломатия. Если не проявить гибкость в деловых отношениях, вторая половина дня может принести серьезные конфликты.









Рыбы

Хотите добиться невозможного? Вполне возможно, что у вас это получится, нужно лишь дать волю фантазии и проявить изобретательность. Окружающие завидуют оригинальности ваших идей, но понимают: воплотить такие замыслы в жизнь можете только вы. Есть шанс завоевать расположение влиятельных людей, завязать полезные знакомства.

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