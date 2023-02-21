Любовный гороскоп на сегодня, 22 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:18, 21 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет неуютно в обществе Ваших родственников, друзей или коллег. Поэтому постарайтесь либо избежать подобных компаний, либо, если избежать не удается, ни на шаг от него не отходить. За руку с Вами он будет чувствовать себя куда увереннее.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто принять какое-то важное решение, которое должно будет в значительной мере отразиться на Ваших с ним отношениях. К сожалению, Вы ему ничем помочь не сможете. Разве что тем, что будете за него «болеть». Он должен сделать все самостоятельно.



Близнецы

Не торопите события. И на Вашей улице когда-нибудь разобьется грузовик с пряниками, причем самостоятельно, без Вашей помощи. Да, скорее всего, не сегодня, однако это не повод для расстройства и паники. Настоящее счастье нужно ждать долго, чтобы оно стало действительно счастьем.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться убедить Вас в том, что на самом деле то, чего Вы так боитесь, вовсе не так страшно, а даже интересно, радостно и местами приятно. Постарайтесь убедиться — Вам же проще будет потом существовать с Вашими страхами наедине.



Лев

Как, оказывается, мало Вам надо для счастья! Всего лишь улыбка или благосклонность дорогого Вам человека, смайлик в sms, открытка в конверте или на мониторе. Пусть эти простые волшебные вещи греют Вас на протяжении всего дня и не дадут потухнуть Вашему счастливому взгляду!





Дева

Сегодня Вы очень неожиданно для себя можете встретить Вашу вторую половинку где-то там, где Вы меньше всего ожидали ее увидеть. Она будет совсем такой, как Вы ее себе представляли. Только, наверное, еще лучше. И добиться ее внимания окажется вполне посильной для Вас задачей!



Весы

Фортуна — дама непостоянная! Однако сегодня она, вероятно, будет Вам сопутствовать. Особенно, если Вы выберете пути наименьшего сопротивления. Не вздумайте перечить старшим, не вступайте в споры со свекровью (тещей) и не грубите бабушкам у подъезда. И они не омрачат Ваш день язвительными замечаниями.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек захочет каким-то образом изменить некоторые традиции и устои вашего общения, внести в них что-то новое, свежее, особенное. Однако Вы окажетесь несколько более консервативным человеком, и Вам трудно будет перестроиться на новый лад.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что он самый замечательный в мире, а это, как известно, начало звездной болезни. Когда любишь себя, соперников не бывает. Если Вы донесете до него эту истину, Вам, возможно, удастся остановить неприятный процесс.



Козерог

В этот день Вы почувствуете некую грусть, от которой Вас сможет спасти лишь Ваш любимый человек или хотя бы его наличие в Вашей жизни. Если такового наличия не обнаружится, то на роль половинки сойдет любой близкий друг противоположного пола. Главное – его искреннее желание Вам помочь.



Водолей

Сегодня Вам будет довольно трудно решиться на некий шаг, который глобально изменит Вашу личную жизнь, равно как и личную жизнь Вашего любимого человека. В любом случае, сделать это придется хотя бы потому, что иначе Ваши с ним отношения могут превратиться в довольно печального вида болото.









Рыбы

Звёзды утверждают, что демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность сегодня более чем неуместно. Может сделать соответствующие выводы и дать Вам возможность сполна насладиться одиночеством. Впрочем, возможно, Вы этого и добиваетесь…

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