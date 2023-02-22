Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:13, 22 фев 2023

В начале дня лучше не решать важных вопросов, особенно если они связаны с работой. Легко переоценить свои силы, дать обещания, которые трудно будет выполнить. К тому же многие склонны к излишней доверчивости. Это может привести к потерям – и финансовым, и репутационным. Более благоприятной будет вторая половина дня. Она позволит получить ответы на важные вопросы, определиться с планами на будущее.







Эмоциональный фон будет нестабильным, а это значит, что возможны частые перемены настроения, приступы раздражительности и почти беспричинного гнева. Старайтесь замечать даже незначительные поводы для радости: поверьте, их сегодня будет достаточно.



Овен

Вопросы, которые обсуждаются в этот день, не так важны, как может показаться. Поэтому не стоит всерьез расстраиваться, если возникнут разногласия и не сразу удастся найти решение, которое устроило бы всех. Нежелательно делать крупные покупки, единолично решать вопросы, касающиеся семейного бюджета. С делами, требующими сосредоточенности и внимания к деталям, едва ли удастся справиться быстро.



Телец

Неплохой день. Все, что требуется от вас – оценить его события хладнокровно и объективно, оставив эмоции в стороне и не запутавшись в собственных иллюзиях. Помочь в этом могут советы старых и новых знакомых; даже случайно брошенная кем-то фраза, не имеющая к вам отношения, может натолкнуть на интересные мысли.



Близнецы

Вы оказались в числе людей, к которым звезды сегодня особенно благосклонны. Это станет совершенно очевидным уже в первой половине дня – у вас будет получаться буквально все, за что вы беретесь. Чем сильнее стремление к новизне, желание изменить свою жизнь, тем лучше. Вам по силам расстаться с привычками и стереотипами, осложнявшими жизнь.



Рак

Удачный день, одинаково хорошо подходящий и для серьезных занятий, требующих предельной концентрации внимания, и для мелких дел, требующих лишь времени, а не сколько-нибудь значительных интеллектуальных и физических усилий. Многое получается у вас как будто само собой, и окружающие не устают восхищаться.



Лев

День вряд ли будет благоприятным. Лучший способ избежать сложностей – несколько снизить свою активность, сохраняя при этом верность жизненным принципам. Перед вами открываются неплохие перспективы, нужно лишь суметь воспользоваться предоставляющимися возможностями и проявить целеустремленность и силу духа.





Дева

Непростой день, события которого многому вас научат. Это неблагоприятный момент для начала реализации бизнес-проектов, однако составлять планы, анализировать ситуацию на рынке и ошибки конкурентов можно и нужно. Вам удается объективно оценить свои возможности, избежать иллюзий и напрасных фантазий.



Весы

День сложится неплохо, если вы сами постараетесь уберечь себя от лишних потрясений и переживаний. Как это сделать? Прежде всего, ограничьте контакты. В этот день не стоит иметь дело со сканадалистами, людьми, склонными к вызывающему поведению, не способными держать себя в руках – такие особы сейчас дурно на вас влияют.



Скорпион

Вы в любых обстоятельствах сохраняете спокойствие и философски относитесь к возникающим трудностям. Неудивительно, что окружающие то и дело обращаются к вам за помощью и поддержкой. Подходящий день для новых начинаний любого рода. Чем смелее ваши замыслы – тем лучше.



Стрелец

Этот день лучше предыдущих. Негативные тенденции наконец отступили, у вас есть все основания радоваться жизни. Однако, к сожалению, небо пока не безоблачно, и некоторые трудности все же не исключены. Нежелательно назначать на этот день встречи, в особенности – с людьми, которых вы плохо знаете. Из-за своей доверчивости вы очень легко попадаете в ловушки, которые расставили недоброжелатели.



Козерог

День эмоционально очень насыщенный, причем далеко не все переживания приятны. Вам предстоит провести много времени с человеком, настроенным далеко не дружелюбно, и это окажется тяжелым испытанием. К тому же сегодня вы склонны спорить со всеми, кто хоть в чем-то не согласен с вами, и далеко не всегда ведете дискуссию в конструктивном русле.



Водолей

День полон неожиданных событий, которые благоприятно скажутся на дальнейшем течении и профессиональных, и семейных дел. День благоприятен для начала работы над каким-то смелым проектом; хорошо, если вы возьметесь за него вместе с друзьями. Удачными будут начинания, касающиеся шоу-бизнеса.









Рыбы

Проявляйте инициативу, даже если кажется, что обстоятельства для этого складываются не самые благоприятные, делитесь своими идеями, ищите людей, с которыми можно обсудить то, что вам интересно. В этот день многое зависит от вашего настроя: если удастся сохранить оптимизм, преграды будут быстро преодолены, а вот для Рыб, которые падут духом, мрачная полоса может затянуться.

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