Любовный гороскоп на сегодня, 23 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:16, 22 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Не приставайте, не видите что ли — человек занят! Нынче Вам следует забыть о своем эгоистичном желании быть любимым и постараться оказаться полезным тому, кого любите Вы. Ну или хотя бы не мешать ему.







Телец

Не позволяйте прошлому портить Вам Ваше настоящее! Если прежде любимый Вами человек позвонит или напишет Вам в этот день, умоляя вернуть все то, что между вами было, или, того хуже, начнет шантажировать – не поддавайтесь на провокации и угрозы. Особенно если Вы на данный момент счастливы.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно Ваше одобрение. Поэтому не ленитесь кивать, соглашаясь на каждое его действие, проявление инициативы и даже слово. В противном случае, он может замкнуться, уйти в себя и вообще ничего не делать в течение долгого периода времени.



Рак

Сегодня Ваша личная жизнь по той или иной причине станет темой для сплетен и обсуждений со стороны друзей, коллег и знакомых. При этом Вам вовсе не обязательно давать какой-то повод: фантазия у людей богатая, они и без него прекрасно обойдутся. Придется сжать зубы и терпеть.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку захочется признаться Вам в чем-то важном, серьезном и глубоком, что он осознал совсем недавно и что не дает ему уснуть. Постарайтесь выслушать его внимательно и оценить все им сказанное по достоинству, иначе на ваших отношениях можно будет поставить крест.





Дева

Даже если у Вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем Вашего любимого человека, сделать это просто необходимо, иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет Вас вникать: улыбайтесь и кивайте.



Весы

Сегодня Вам может показаться, что отношения с Вашим любимым человеком выжали из Вас все соки, сделали Вас слабым, немощным и неспособным радоваться красотам этого мира. Может быть, стоит как-то пресечь это безобразие?



Скорпион

Сегодня Вам время от времени будет казаться, что Ваш любимый человек – вовсе не тот, с кем Вы общались в течение долгого времени, что его незаметно подменили и теперь перед Вами стоит новая, неизвестная личность. Возможно, даже не особенно Вам приятная и симпатичная.



Стрелец

Сегодня Вы лицом к лицу встретитесь с Вашим основным соперником на роль второй половинки для Вашего любимого человека. Теперь ревновать Вам будет проще, а ненавидеть этого конкурента сложнее, ибо он станет для Вас живым, настоящим и даже будет Вам чем-то симпатичен.



Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Вам побыть немного эгоистом и подумать в первую очередь о своих приоритетах и выгодах. И если они совершенно точно не идут вразрез с приоритетами и выгодами Вашего любимого человека, почему бы, в конце концов, не сделать себе настоящий подарок?



Водолей

Доведите до логического конца все начинания, которые Вы предпринимали в Вашей личной жизни за последние несколько месяцев. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы поставить красивую точку в конце нескольких путей и насладиться творением рук своих. Оно будет стоить того, чтобы им наслаждаться.









Рыбы

Сегодня Вы узнаете, что кто-то строил на Вас далеко идущие планы в области личной жизни, причем настолько далеко, что, кажется, проще дойти до горизонта или доплыть до Атлантиды. Впрочем, вполне возможно, если Вы решите, что Вам это нужно, все еще может получиться.

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