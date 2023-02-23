Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:52, 23 фев 2023

Этот день предъявляет очень высокие требования к людям. Дело в том, что сегодня ошибок не совершат лишь те, кто руководствуется исключительно благородными побуждениями и беспокоится не о собственном, а о чужом благополучии. Старайтесь в любой ситуации вести себя достойно, найдите в себе силы противостоять самым соблазнительным соблазнам.







Возможны трудности в общении. Понять окружающих удается не каждому: уж слишком разные цели стоят перед людьми, в том числе и теми, кого совсем недавно объединяли общие интересы. Старайтесь никому не навязывать своего общества, не бойтесь одиночества.



Овен

В первой половине дня потребуются внимание к мелочам, аккуратность, граничащая с педантичностью. Если в это время вы планируете подписывать важные документы, не ленитесь прочитать их дважды и трижды, задать все возникающие вопросы специалисту. Тем, кто отправляется в поездки, стоит убедиться, что все необходимое подготовлено и ничего не забыто.



Телец

Нейтральный день, не обещающий больших достижений, но и серьезных проблем не приносящий. Многим представителям знака он даст возможность заняться, наконец, любимым делом или посвятить время какому-то некоммерческому проекту. В контактах вы очень разборчивы, общества неприятных людей старательно избегаете, и потому сохраняете хорошее настроение.



Близнецы

Едва ли удастся избежать профессиональных проблем. Возникают конфликты с коллегами и сослуживцами, слишком много времени тратится на преодоление разногласий – и в результате работать оказывается просто некогда. Избежать трудностей будет несколько проще тем, кто любит и умеет работать самостоятельно, не ожидая ни поддержки, ни помощи, ни одобрения.



Рак

Мелкие недоразумения, то и дело возникающие на работе, могут помешать вам реализовать какие-то давние замыслы или начать плодотворное сотрудничество с новыми партнерами. Возникают и разногласия с руководством; пустяковые поначалу, они с каждым часом становятся все серьезнее.



Лев

День обещает кардинальные перемены в личной жизни представителям знака, пока не встретившим свою «половинку». Пришло время судьбоносных знакомств, встреч, каждая из которых может положить начало новому головокружительному роману. Вы неотразимы и знаете это; лишь немногим удается противостоять вашему обаянию.





Дева

День плодотворной работы. Для достижения нужных результатов приходится потрудиться, но вас это ничуть не огорчает, ведь вы знаете, что усилия прикладываете не зря; награда не заставит себя ждать. Придется пойти на хитрость, чтобы опередить конкурентов, и можно не сомневаться в том, что вас не разоблачат.



Весы

С профессиональной точки зрения день крайне неудачен. Вы совершаете массу ошибок, допускаете промахи даже там, где все предельно ясно и понятно. Весы, занятые оформлением финансовых или имущественных документов, могут столкнуться с затруднениями.



Скорпион

Не пытайтесь привлечь к себе всеобщее внимание, во всех отношениях полезнее затаиться и уйти в тень. У многих Скорпионов появляются интересные идеи, воплощение которых в жизнь позволить представителям знака подняться по карьерной лестнице или значительно увеличить доходы. С воплощением планов в жизнь торопиться не следует, лучше дождаться более благоприятного момента и заручиться поддержкой союзников.



Стрелец

Очень насыщенный день, полный событий и приключений. Впрочем, вы едва ли станете жаловаться – все происходящее вам по вкусу, да и скуки можно не опасаться. Появляется масса новых идей, к реализации которых вы приступаете немедленно, не тратя времени на размышления. Возможно получение интересных предложений от старых знакомых.



Козерог

Этот день нельзя назвать особенно плодотворным. Он больше подходит для обсуждения чего бы то ни было, чем для начала практической деятельности. Все деловые договоренности носят предварительный характер и позже будут уточняться и корректироваться. Возможны незначительные, но очень своевременные денежные поступления.



Водолей

Занимайтесь делами, требующими терпения и усердия: сегодня они вас совершенно не раздражают. Водолеи без всякого раздражения отвечают на повторяющиеся вопросы, выслушивают избитые истины и обсуждают темы, которые далеко не новы. Если вам нужно заручиться поддержкой или завоевать расположение какого-нибудь зануды – воспользуйтесь благоприятным моментом!









Рыбы

Подходящий день для решения вопросов, связанных с недвижимостью — ее можно покупать, продавать, брать в аренду, ремонтировать. Кроме того, звезды покровительствуют Рыбам, работающим в сфере услуг. Хорошо проходят встречи с друзьями, эффектны и убедительны публичные выступления.

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