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Любовный гороскоп на сегодня, 24 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 24 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:54, 23 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 февраля 2023 года по знакам зодиака

Овен
В этот день Вам будет мешать принять правильное решение авторитет старшего поколения. Они и их жизненный опыт будут сбивать Вас с толку, не давая вставить слово интуиции и голосу разума, которые наперебой будут подсказывать Вам искомый ответ. Прислушайтесь к ним все-таки.



Телец
В этот день Вам стоит во всем соглашаться с Вашим любимым человеком. Переубедить Вам его все равно не удастся, а вот отношения с ним испортить – с завидной легкостью. В конце концов, на несколько маленьких компромиссов Вы вполне можете пойти, потому что они не нанесут ущерба Вашей гордости.

Близнецы
Ваша уравновешенная натура сегодня будет подвергнута многочисленным и нелегким испытаниям. Вероятно, против Вашей воли Вам придется в кои то веки пропылесосить в комнате и выбить половники в коридоре — супруг(а) в добровольно-принудительном порядке предложит Вам помочь ему в этом нелегком деле.

Рак
Нынче даже самых жизнерадостных представителей Вашего знака Зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло, и более уже не вернется. Посмотрите на эту проблему с другой стороны, ведь все новое — хорошо забытое старое. Полистайте альбомы с фотографиями, найдите старую записную книжку — не придет ли в голову мысли разыскать того, с кем Вы давно уже не виделись?

Лев
Овны, сегодня вам может повезти по-крупному. Звёзды предсказывают, что вы можете с удивлением для себя найти крупную купюру на дороге или где-нибудь в подъезде. Вашей радости, очевидно, не будет предела! Звёзды советуют вам не планировать на эти деньги серьёзные покупки, а поступить проще. Прогуляйте их с супругом в каком-нибудь уютном кафе — как пришло, так и ушло!


Дева
В этот день звезды рекомендую Вам задуматься о том, что Вы успели, а что не успели сделать за последнее время. Подходящий день для подведения итогов. Прикиньте, с какими чертами Ваших отношений с любимым стоит распрощаться прямо сейчас, а какие – перенести на новую страницу.

Весы
Ваша любовь – это карточный домик, который может разрушиться от любого дуновения, любого неверного движения. Постарайтесь быть предельно аккуратными, возводя новые этажи и добавляя к Вашему произведению искусства еще одну колоду. И подумайте, как сделать ваш совместный шедевр более прочным.

Скорпион
Сегодня Ваш любимый человек будет очень Вас ревновать к Вашему прошлому, будущему и настоящему. Постарайтесь доказать ему всю необоснованность его страхов, потому что иначе Вам придется несладко от его подозрений, претензий и вечных вопросов. Спокойствие дороже.

Стрелец
Если у Вас дома с Вашей легкой руки поселился нильский крокодильчик или небольшая змейка длиною в два метра, то именно в этот день они могут проявить легкое беспокойство, высовывая из клетки свои милые добродушные мордочки. Но сегодня, спешим Вас обрадовать, Вам ничто не грозит — они просто хотят немного внимания с Вашей стороны. Дети, кстати, захотят того же.

Козерог
У Козерогов в этот день сверхважных событий в личной жизни не предвидится. Вероятны мелкие разногласия, которые при Вашем неумелом поведении могут перерасти в большой и затяжной конфликт. Звезды советуют Вам не идти на поводу у своих эмоций. Разум сегодня — Ваш лучший помощник. Конфликты вероятны с Овнами и Тельцами.

Водолей
Ни Вы, ни Ваш любимый человек не будете сегодня отличаться особой разговорчивостью. За день вы не обменяетесь и десятком слов, даже если все время будете находиться рядом. Что ж, это не так уж и плохо: близкий человек – не тот, с кем есть о чем поговорить, а тот, с кем есть о чем помолчать.



Рыбы
Сегодня звезды рекомендуют Вам обратить внимание на то, что Вам приснится. Этот сон наверняка будет вещим и укажет Вам на то, как будут в дальнейшем развиваться Ваши отношения с любимым человеком, чего стоит ожидать и чего опасаться. Главное, будьте внимательны к знакам.

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Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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