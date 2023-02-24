Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 24 фев 2023

Хотя этот день приносит ряд удачных совпадений и интересных возможностей, назвать его плодотворным нельзя. Люди попросту не используют свои шансы; это вызвано и снижением деловой активности, и повышенной осторожностью, часто чрезмерной, граничащей с трусостью. Если все же найдутся смельчаки, готовые пойти на риск, принять самостоятельные решения, звезды поддержат их во всем.







Несколько смещаются акценты в любовных отношениях; страсти и эмоциональные порывы становятся менее важными, чем доверие и понимание. Именно поэтому для стабильных пар день будет особенно благоприятным.



Овен

Представителей знака ждет трудный день, в течение которого они не раз столкнутся с сильными и изобретательными врагами. Возможны конфликты с руководством, есть опасность потери работы. Воздержитесь от необдуманных замечаний. Не рекомендуется посещать конференции и семинары, тем более – выступать на них.



Телец

День удачный. Легко защитить свои интересы, если в этом возникнет необходимость, одержать верх в спорах, приведя веские аргументы. Даже если окружающие не во всем согласны с вами, конфликтов не возникает. Вы хорошо ладите с людьми старшего возраста, с удовольствием помогаете пожилым родственникам.



Близнецы

Этот день ставит перед вами непростые задачи, но вы блестяще справляетесь с их решением. Интеллектуальный потенциал очень высок, вас не подводит память, вы не упускаете из виду того, что заслуживает внимания. Вероятны успехи в учебе. День открывает широкие возможности перед представителями творческих профессий, у многих Близнецов появляются новые поклонники.



Рак

Можно добиться признания заслуг, если работа была сделана ответственно. Но ждите нагоняй, если плохо относились к своим обязанностям. Кто-то из окружающих может распространять слухи о вас. Лучше не планировать сделки купли-продажи, путешествия на далекие расстояния. Будьте внимательны на дороге.



Лев

Вы работаете много, упорно и плодотворно. Это один из тех дней, которые столь же интересны, сколь и утомительны. Когда вы погружены в дела – энтузиазм и энергия плещут через край; как только появляется спокойная минутка, напоминают о себе усталость и нервное перенапряжение.





Дева

Много времени отнимают разговоры и споры, причем довольно часто – пустые и бессмысленные. Вы и рады бы положить им конец, да не удается: к вашему мнению никто не хочет прислушиваться. У Дев-родителей могут возникнуть проблемы в отношениях с детьми, недовольство друг другом будет серьезным.



Весы

Неделя начинается не самым благоприятным образом. И хотя на самом деле все обстоит не так уж плохо, у вас буквально руки опускаются – непонятно, что делать, как решать накопившиеся проблемы. Хочется все немедленно бросить, но вы прекрасно понимаете, что не можете себе этого позволить. Работаете вы через силу, и это сказывается на результатах. Несрочные дела лучше отложить.



Скорпион

Это не самый благоприятный день с точки зрения личных отношений. Проявите осторожность, постарайтесь избежать ссор с близкими людьми, не совершить ошибок на романтическом свидании. Желательно воздержаться от незапланированных поездок: времени они отнимут много, а радости не принесут.



Стрелец

В жизни могут произойти серьезные перемены; вы на удивление быстро к ним приспособитесь и найдете способ использовать их в своих интересах. Возможны кадровые перестановки на работе, за счет них Стрельцы укрепят свои профессиональные позиции или поднимутся по карьерной лестнице.



Козерог

Если цели ваши значительны, а задачи масштабны – действуйте, наступил благоприятный момент для грандиозного рывка вперед. На мелкие проблемы можно просто не обращать внимания: они либо решатся сами собой, либо подождут того момента, когда у вас появится свободное время. Эффективными оказываются необычные методы.



Водолей

События недавнего прошлого напомнят о себе, и едва ли это вас порадует. Окружающие могут пытаться манипулировать вами, навязывать вам чувство вины. В таких обстоятельствах очень важно сохранять спокойствие и рассудительность, не идти у эмоций на поводу. Хладнокровие помогает избежать разногласий с влиятельными людьми.









Рыбы

День будет очень удачным для тех, кто занят поиском союзников, покровителей и инвесторов. Сегодня в вашем окружении появятся люди, с которыми вы будете с удовольствием сотрудничать в течение долгого времени. Можно в неформальной обстановке пообщаться с руководством, получить ответы на все интересующие вас вопросы.

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