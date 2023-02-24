Любовный гороскоп на сегодня, 25 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:50, 24 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Порадуйте Вашего любимого человека кулинарным шедевром. В роли шедевра может выступать что угодно, вплоть до яичницы. Но тогда она должна быть эксклюзивной: трехслойной, с самыми вкусными сосисками и самыми спелыми помидорами. А главное, с самой большой любовью.







Телец

В этот день Вы будете старательно искать подтверждения тому факту, что Вас разлюбили и вообще относятся к Вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться, и если есть какие-то подозрения, тактично выспросить все у Вашего любимого человека, а не фантазировать исступленно.



Близнецы

Для Вас сегодня главное – не торопиться. В спешке Вы можете не заметить что-то теплое, большое, важное между Вами и Вашим любимым человеком и в лучшем случае просто пройти мимо, а в худшем – раздавить, разбить, сломать… Слон в посудной лавке – отнюдь не пример для подражания!



Рак

Сегодня звезды рекомендуют Вам побыстрее расквитаться со всеми Вашими неотложными делами и посвятить день или вечер Вашему любимому человеку. Целиком и полностью, не отвлекаясь на деловые звонки, уроки, бумаги и общение с коллегами и партнерами. Почувствуйте себя свободным!



Лев

Сегодня Вам не стоит предъявлять слишком много претензий Вашему любимому человеку. Подобные действия не окончатся ничем хорошим, кроме хорошей качественной ссоры. Если хотите добиться результата, будьте мягки, но настойчивы. Вспомните вкрадчивость и грациозность кошки.





Дева

Если у Вас есть постоянный партнер, а Вы все таки не чувствуете себя достаточно комфортно и счастливо, сегодня есть смысл поискать что-нибудь другое. Поиски вполне могут увенчаться успехом. Лучший выбор для Вас в этот день — Телец, Дева или Рыбы. Не советуем связываться с Козерогом и Овном.



Весы

Сегодня за целый день у Вас не получится сделать ни одного действительно важного дела. Что, естественно, будет раздражать Вашу вторую половинку. Если она это заметит, разумеется. Для того чтобы избежать скандала, создайте хоть какую-нибудь видимость бурной деятельности.



Скорпион

В этот день Вы услышите от кого-то неблагоприятный отзыв о Вашем любимом человеке, что Вас, безусловно, очень расстроит и заставит задуматься. Что Вы выберете: пересмотреть свое отношение к Вашей половинке или отомстить обидчику – решать Вам. Тщательно взвесьте все «за» и «против».



Стрелец

В этот день Вы услышите от кого-то неблагоприятный отзыв о Вашем любимом человеке, что Вас, безусловно, очень расстроит и заставит задуматься. Что Вы выберете: пересмотреть свое отношение к Вашей половинке или отомстить обидчику? Решать только Вам. Тщательно взвесьте все «за» и «против».



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет не хватать Вашего общества, поэтому если у Вас выдастся хотя бы одна свободная минутка, лучше проведите ее с ним. В противном случае Вы рискуете уже завтра оказаться в обществе депрессивного человека, абсолютно уверенного в том, что его не любят.



Водолей

Сегодня благоприятный день для того, чтобы немного пофлиртовать с другом противоположного пола. Во-первых, вспомните, как это вообще делается. Во-вторых, предложений сомнительного свойства за Вашими заигрываниями точно не последует: друг все-таки. А в-третьих, считается, что лучшие браки — это те, которые были заключены между двумя друзьями. А вдруг это и ваш случай тоже?









Рыбы

Сегодня Вам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Он должен максимально соответствовать желаниям, потребностям и вкусам Вашего любимого человека. Если Вам все удастся, Ваша половинка будет целый вечер исполнять все Ваши прихоти, ибо будет не в силах Вам перечить.

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