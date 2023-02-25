Любовный гороскоп на сегодня, 26 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:50, 25 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 26 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку не придется проводить много времени за решением Ваших проблем, потому что Вы вполне в состоянии будете решить их самостоятельно. Его задачей будет лишь подтолкнуть Вас в правильном направлении, придать нужное ускорение Вашим мыслям и движениям.







Телец

Напряженное время. В вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас Вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите Вашу половинку не мешать Вам, не тормошить Вас, и если и быть рядом, то тихо-тихо.



Близнецы

Если Вам показалось, что сегодня Вы одержали некую победу над Вашей половинкой (убедили ее в чем-то или перешли, наконец, на новый уровень отношений), не торопитесь радоваться. Возможно, это не более чем Ваше желание видеть в произошедшем знаки благоприятного исхода, а на самом деле все куда сложнее и интереснее.



Рак

Сейчас у Вас напряженный период в плане Ваших отношений с любимым человеком. В Вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сегодня Вам предстоит наслаждаться каждой минутой затишья. Оцените эти моменты по достоинству.



Лев

В этот день окажется, что дела обстоят не совсем так, как Вы предполагали. Оказывается, Ваш любимый человек рассказывал Вам правду. Но не всю правду. И теперь Вам по крупицам придется восстанавливать недосказанное и выяснять, что же было на самом деле.





Дева

В этот день Ваше счастье, в том числе и в Вашей личной жизни, будет зависеть целиком и полностью от Вас. Если Вы сами за него бороться не будете, никто за Вас этим неблагодарным делом не займется. Придется как всегда взять всю ответственность на свои плечи. Непросто, но необходимо.



Весы

В этот день Вашему любимому человеку захочется провести с Вами максимально возможное количество времени, однако его и Ваше понятия максимума будут несколько расходиться. Постарайтесь как-то скоординировать Ваши представления и свести их к среднему арифметическому.



Скорпион

Сегодня у Вас может скопиться некоторое количество негатива по отношению к Вашему любимому человеку. Не стоит держать его в себе: рискуете испытать на себе, каково быть ящиком Пандоры. Если чувствуете, что Вам нужно выговориться, расскажите все лучшему другу. Он поймет и не выдаст.



Стрелец

Для Стрельцов сегодняшний день может несколько омрачиться из-за взаимного непонимания. У Вас с супругом (супругой), очевидно, наметится ряд разногласий. Звезды не советуют чересчур активно отстаивать свою позицию, скорее всего, в результате Вам все равно придется уступить. Хотя бы потому, что Вы окажетесь мудрее.



Козерог

В этот день Вашему любимому человеку очень захочется совершить для Вас какое-то маленькое чудо. Главное для Вас – заметить это желание и всячески его морально поддержать, дабы он не успел передумать.



Водолей

Сегодня Вы поймете, что никакое, даже самое сильное чувство, не стоит того, чтобы себя ломать, менять в себе что-то капитально или идти наперекор себе. В любой ситуации важно оставаться самим собой, а уж что на это скажет Ваш любимый человек, Вас волновать не должно.









Рыбы

Сегодня Вам стоит немножко себя побаловать. Или заставить Вашего любимого человека сделать это за Вас. Точнее, не заставить, а попросить или намекнуть, но так, чтобы он почувствовал, что просто обязан исполнить Ваше желание во что бы то ни стало. Побудьте немного хитрым манипулятором.

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