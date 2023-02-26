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Любовный гороскоп на сегодня, 27 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 27 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:12, 26 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 27 февраля 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку будет жизненно необходимо почувствовать, что он Вам действительно дорог и нужен. Может быть, Вам стоит даже несколько гипертрофировать Вашу к нему любовь, дабы его ни на секунду не посещали сомнения по поводу ее наличия.



Телец
Если у Вас с Вашим любимым человеком проблемы, не спешите сбегать от него на край света. От этого проблем не убавится, они лишь законсервируются и будут потихоньку разъедать Вас и Вашу половинку изнутри. Лучше решить все сразу. Пусть и больно, зато правильно.

Близнецы
Сегодня Вы почувствуете себя очень сильным, могущественным и опытным, а Вашего любимого человека, напротив, маленьким, слабым и беззащитным. А значит, Вам придется окружить его лаской и заботой, охранять его душевный покой и отгонять всех, кто на этот покой покусится.

Рак
Сегодня Вам захочется стать для Вашей половинки бессменным консультантом, истиной последней инстанции и вообще единственным мудрым и незаменимым руководителем. Ей же будет страстно желаться свободы мысли и действий. Придется кому-то пойти на компромисс, и есть подозрение, что Вам.

Лев
Вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к Вашей личной жизни, будут настолько оригинальными, что Вашим близким иногда будет даже становиться страшно. Впрочем, он вполне может посмотреть на Вас – и стать таким же…


Дева
Сегодня Ваш любимый человек окажет Вам неожиданную поддержку в области, в которой, как Вы думали, он совершенно не разбирается и разбираться никогда не будет. К счастью, такое мнение окажется ошибочным, и Вы не раз и не два возблагодарите за это судьбу.

Весы
Постарайтесь сегодня целый день быть мысленно рядом с Вашим любимым человеком, поддерживать его во всех его начинаниях, быть с ним терпеливым и терпимым. В конце концов, у каждого бывают минуты слабости — у него такая минута продлится весь сегодняшний день.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку будет невдомек, что у Вас есть какие-то проблемы на работе, в учебе или в жизни общественной. Он будет искренне верить в то, что причиной Вашего плохого настроения является именно он, за что себя отругает немилосердно. Постарайтесь его переубедить.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, чего Вы от него ждете. Он будет пытаться угадать, но у него может не получиться с первого раза. Не стоит на него за это сердиться и обижаться: в конце концов, курсов телепатии он не оканчивал, и мысли Ваши пока читать не научился.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто уговорить Вас на какое-то безумие, о котором Вам даже думать страшно – не то что попробовать реализовать. Однако Вам стоит поверить в то, что Ваша половинка желает Вам только добра, и ничего, кроме него, и довериться ей.

Водолей
Сегодня Вам стоит придумать что-то, что вас еще больше сблизит. Возможно, этим чем-то окажется какая-то страшная тайна, а может быть, и вполне невинный ритуал. Поцелуй в нос при встрече, например. Все зависит исключительно от Вашей фантазии и желания стать еще ближе друг другу.



Рыбы
Сегодня Ваш любимый человек будет стараться обратить на себя Ваше внимание любыми доступными ему способами, от банальных скандалов до необыкновенных сюрпризов, которые будут способны растопить сердце даже у существа абсолютно бессердечного. Что же ожидает Вас?

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Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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