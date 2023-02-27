Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:10, 27 фев 2023

Это сложный день. Лучше использовать его для отдыха и ограничиться какими-то неутомительными занятиями, чем пытаться довести до конца сложные дела и решить серьезные вопросы. Чаще обычного возникают конфликты. Могут ссориться даже самые стабильные пары: сейчас каждый хочет быть главным в отношениях, это не способствует взаимопониманию. Из-за сильных переживаний может ухудшиться самочувствие.







Старайтесь меньше думать о прошлом. Сейчас не время вспоминать старые обиды и ошибки, которые уже нельзя исправить. Лучше сосредоточиться на планировании: могут появиться интересные идеи.



Овен

День будет удачным, особенно для тех Овнов, которые решат поработать – можно добиться больших успехов, получить щедрую награду за свой труд. Поездки складываются удачно, хотя и отнимают больше времени, чем можно было предположить. Не исключены семейные разногласия, многих Овнов в этот день близкие упрекнут в эгоизме, готовности заботиться лишь о собственных интересах.



Телец

Если вам нужно произвести на кого-то хорошее впечатление, сегодня для этого не придется прикладывать больших усилий: вы нравитесь всем, с кем имеете дело. День отлично подходит для посещения светских мероприятий, выступлений на конференциях и семинарах, проведения деловых переговоров. Даже недавние недоброжелатели начинают испытывать к вам теплые чувства.



Близнецы

В этот день многие представители знака займутся тем, за что не решались взяться раньше. Близнецам сопутствует удача, для многих из них этот день будет связан с неожиданно легкими победами. Вы удивите окружающих своими талантами и способностями, а также умением делать много вещей одновременно.



Рак

Звезды на вашей стороне, можно рассчитывать на грандиозные успехи. Возможно преодоление разногласий с близкими, восстановление каких-то отношений, которые вы опрометчиво разорвали. Не исключены судьбоносные встречи, особенно высокой будет их вероятность во второй половине дня.



Лев

Очень трудно сосредоточиться на работе – то, что вас сегодня действительно интересует, не имеет к ней никакого отношения. Возможны споры с коллегами, руководство едва ли будет довольно тем, как вы справляетесь со своими обязанностями. Вы склонны швырять деньги на ветер, не задумываясь о том, к чему это может привести.





Дева

Позаботьтесь о себе – никто другой сегодня этого не сделает. Можно поставить во главу угла собственные интересы (из-за этого никто не пострадает, так что оснований для чувства вины у вас не будет). Хорошо проходят деловые переговоры, особенно с новыми партнерами, предложения которых вас очень порадуют.



Весы

Окружающие ждут от вас немедленных решительных действий, но вы предпочитаете не спешить — и правильно делаете. Вскоре ситуация изменится, и лишь после этого станет ясно, что же, собственно, следует предпринять. В начале дня нежелательно встречаться с руководством и влиятельными людьми, а вот в конце его можно обсуждать важные для вас вопросы на самом высоком уровне.



Скорпион

Трудно придерживаться ранее составленного плана, ведь события развиваются совсем не так, как вы ожидали. Но это не беда, поскольку вы с удовольствием импровизируете. Возникающие проблемы не ставят вас в тупик: вы знаете, как следует действовать, да и помощь приходит вовремя, причем оттуда, откуда не ее ждали. Не забудьте поблагодарить человека, выручившего вас, иначе обид не избежать.



Стрелец

Хороший день для переезда или смены работы. Вам хочется, чтобы в жизни появилось нечто новое. Многих представителей знака это желание толкает на опрометчивые поступки. Стрельцы заводят домашних животных, мало задумываясь о том, смогут ли за ними ухаживать, спешно принимают решения о вступлении в брак, делают прочие вполне судьбоносные вещи.



Козерог

Возрастают профессиональные нагрузки, многим представителям знака придется работать сверхурочно. В этот день вам предстоит решать не только собственные, но и чужие проблемы, разбираться с последствиями ошибок, которые совершили другие люди. Но вам интересно то, что вы делаете, да и жизненный потенциал высок, так что едва ли вы станете жаловаться.



Водолей

Трудности не исключены, но преобладает влияние позитивных тенденций, поэтому день оставляет приятное впечатление. Первая его половина – время побед, которые могут показаться скромными, но станут основой будущего громкого успеха. Любые перемены на работе идут на пользу. Водолеи-руководители могут провести кадровые перестановки.









Рыбы

Удачный день, отличающийся на редкость комфортным эмоциональным фоном. Представители знака относятся ко всему происходящему философски-спокойно, легко примиряют ссорящихся, сглаживают острые углы в общении. Ваша тактичность не останется незамеченной, у вас появятся новые поклонники.

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