Гороскоп на сегодня, 1 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:22, 28 фев 2023

Начало дня будет удачным и плодотворным. Именно в это время многие почувствуют прилив энергии, поймут, что способны на многое, справятся с какими-то сложными делами. Вероятны удачные сделки, денежные поступления. Можно делать покупки, они не разочаруют.







Вторая половина дня больше подходит для размышлений, чем для решительных действий. Анализируйте ситуацию, сопоставляйте факты, стройте планы на будущее. Не исключено, что появятся интересные идеи, касающиеся работы или творчества. Единомышленники помогут воплотить их в жизнь.



Овен

Начало этого дня проходит чрезвычайно удачно. Благодаря расторопности и энергичности вы успеваете многое, за сложные дела беретесь охотно, неудачи вас не пугают. Приятно иметь дело с женщинами, их не приходится дважды просить о помощи и поддержке. Можно решать вопросы, касающиеся недвижимости, покупать предметы роскоши.



Телец

Вы наделали ошибок; пришло время признать это и приступить к их исправлению. От вас ждут почти героических поступков; чтобы совершить их, вам не хватает лишь одного — веры в себя. Самооценка ваша повысится во второй половине дня, когда окружающие начнут осыпать вас комплиментами.



Близнецы

Вас ждет на редкость удачный день; постарайтесь воспользоваться всеми возможностями, которые вам представятся, чтобы позже не пришлось корить себя за бездействие. Очень хорошо проходят деловые переговоры, в особенности – касающиеся долгосрочного сотрудничества. У Близнецов появляются новые друзья, влиятельные покровители, сильные союзники.



Рак

Избегайте однообразных, рутинных дел – в этот день следует заниматься тем, что вам действительно интересно. День связан с расширением творческих горизонтов, новыми открытиями. Усиливается вера в себя, и это идет вам на пользу. Многие Раки в этот день начинают заниматься тем, на что раньше не решались.



Лев

Можно позволить себе необычные, даже экстравагантные поступки – сегодня они не только приносят нужные плоды, но и у окружающих вызывают безграничное восхищение. Это самый подходящий день для того, чтобы влюбить в себя кого-то или, по крайней мере, попытаться покорить какое-то непреклонное сердце.





Дева

Преобладает влияние позитивных тенденций, есть шанс добиться успехов в любом деле, за которое вы беретесь. Правда, потребуются находчивость и изобретательность, но пожаловаться на недостаток этих качеств вы сегодня не сможете. Ваши новые идеи быстро получают признание, в том числе у влиятельных особ. Люди, достойные уважения, с удовольствием поддержат ваши начинания.



Весы

Удачный день. Влияние позитивных тенденций сильно и универсально – у вас получается то, за что вы беретесь, во всех сферах жизни возможны перемены к лучшему. Не пытайтесь сопротивляться естественному развитию событий: сегодня можно довериться судьбе и плыть по течению, все сложится удачно.



Скорпион

Вы достигаете успеха благодаря умению ладить с людьми и быстро ориентироваться в незнакомой ситуации. Не позволяйте загрузить себя скучными, однообразными, малоинтересными делами. Ваше место там, где необходимы находчивость и творческий подход, оригинальные суждения и изобретательность.



Стрелец

Благоприятный день, хорошо подходящий для реализации творческих замыслов и поиска ответов на вопросы, которые давно вас интересуют. Можно строить и обсуждать планы на будущее, в первую очередь – касающиеся финансов, долгосрочных инвестиций, коммерческой деятельности. Многие представители знака получают интересные деловые предложения.



Козерог

Профессиональные нагрузки велики, у многих представителей знака появляются новые обязанности и заботы, причем не всегда труды щедро оплачиваются. Правильно используя время, вы многое успеваете, и ваши успехи внушают зависть людям, не способным трудиться также плодотворно. Проверяйте любую поступающую информацию: есть опасность, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение.



Водолей

Нужно проявить настойчивость и терпение. Достижение целей дается нелегко, многие планы, на которые вы возлагали большие надежды, начинают казаться сомнительными, нереализуемыми. Вы топчетесь на месте вместо того, чтобы двигаться вперед, тем самым в разы снижая свои шансы добиться успеха.









Рыбы

Вы не слишком-то уверены в своих силах: уж слишком сложными кажутся дела, за которые приходится браться. Но сомнения напрасны – вам везет буквально во всем, очень часто именно удача компенсирует недостаток знаний, опыта, настойчивости, сил.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram