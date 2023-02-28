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Любовный гороскоп на сегодня, 1 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 1 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:25, 28 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 марта 2023 года по знакам зодиака

Овен
Плохих дней не бывает. Этот тоже неплох, хотя с утра настроение может оказаться несколько тоскливым, а физиономии членов семьи — унылыми. Пусть они сами разбираются со своим настроением, а Вам поправлять его рекомендуется в окружении прекрасного. Сходите в музей, оранжерею или хотя бы в цветочный магазин.



Телец
Лучший вид домашней деятельности у Тельцов в этот день — мытьё окон и пола. Почему у Вас в квартире стало так мрачно и нет уж былых ярких красок и светлых бликов? Это легко понять — Ваши окна перестали пропускать солнечный свет. Звёзды также советуют Вам привлечь к работе детей, желательно высоких, если таковые у Вас имеются.

Близнецы
Сегодня Ваш любимый человек своим наличием в Вашей жизни заставит Вас решиться на что-то отчаянное и Вам совершенно не свойственное. Неизвестно, понравится ли Вам результат подобного воздействия. Однако, так или иначе, это будет интересно и поучительно.

Рак
У Вас в семье есть компьютер, однако чего-то не хватает? Звёзды советуют заняться подключением высокоскоростного Интернета. Если он уже есть, полезно установить ещё более быструю связь — звёзды благоволят этому сегодня как никогда. Только потом старайтесь не злоупотреблять всемирной сетью — это может выйти боком.

Лев
Сегодня вечером Вам стоит удивить партнера познаниями в какой-либо неожиданной области. Причем сведения, которые Вы ему сообщите так, между прочим, будут ему очень интересны, и изменят мнение о Вас в лучшую сторону. Поэтому с утра стоит прочесть нечто познавательно-развлекательное.


Дева
Сегодня Ваши друзья наверняка предложат Вам провести этот вечер в их обществе. Звезды рекомендуют взять с собой на этот вечер Вашего любимого человека, но только в том случае, если Вы будете абсолютно уверены: ему там будет комфортно и он никого не смутит.

Весы
Сегодня Вам очень пригодится консультация близкого Вам человека касательно Ваших отношений с Вашей второй половинкой. Почему-то именно постороннему будут виднее Ваши проблемы, Ваши ошибки и пути их разрешения и исправления. Прислушайтесь к советам.

Скорпион
Сегодня Вы будете уничтожать на своем пути все, от дорогой посуды и недорогого оконного стекла до отличного настроения Вашего любимого человека. Как можно меньше общайтесь с людьми, ибо общение с Вами будет их травмировать. К счастью, такая напасть с Вами происходит не так часто.

Стрелец
Совсем не обязательно высказывать Вашей половинке все в глаза. Сегодня она, скорее всего, не воспримет Ваши замечания – только обидится почем зря. Поэтому покричать можете на ее фотографию или просто в пустоту. Эффект тот же, а душа болеть будет гораздо меньше.

Козерог
Если работа Вашего избранника связана со средствами передвижения (например, он водитель), то Вы, вероятно, будете сегодня испытывать некоторый недостаток общения. Ваши одинокие вечера Вы обычно коротаете за чтением книг или просмотром телевизора. А именно в этот день Вам так захочется ласки и тепла!

Водолей
Сегодня звезды рекомендуют Вам забыть обо всех общепринятых и общепризнанных нормах приличия и вести себя с Вашим любимым человеком так, как считаете нужным Вы, а не окружающее Вас общество. В конце концов, ваши отношения касаются вас и только вас.



Рыбы
Сегодняшний день как никогда ярко покажет Вам, что представляет из себя Ваш любимый человек. Пройдет ли он проверку на экстремальные ситуации или же ему будет трудно держаться на плаву и быть на высоте? Именно после этого дня Вы сможете сделать правильные выводы.

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Гороскоп на сегодня, 1 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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