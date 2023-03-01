Гороскоп на сегодня, 2 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:41, 01 мар 2023

Первая половина этого дня пройдет в заботах. Это день, когда люди щедро делятся с окружающими своими проблемами, и в результате каждый оказывается в той или иной мере опутанным паутиной чужих трудностей. Преодолению преград это не способствует – для этого требуются направленные усилия, а сосредоточиться на чем-то одном очень трудно. Только те, кто привык руководствоваться исключительно логикой и оставлять эмоции за бортом, смогут добиться значительного изменения ситуации.







Вторая половина дня спокойнее и приятнее. Она подходит для отдыха, общения, нанесения визитов и приема гостей. Не проявляйте чрезмерной серьезности там, где в ней нет необходимости; легкое, поверхностное отношение к жизни сегодня допустимо.



Овен

Нельзя сказать, что вы прикладываете много усилий для достижения успехов: в этот день вам просто везет, причем практически во всем. Воспользуйтесь этим, чтобы реализовать те идеи, которые вам особенно по душе. Даже если друзья и близкие не захотят помочь вам, это не беда — вы и сами отлично со всем справитесь.



Телец

Этот день складывается неудачно, причем многие проблемы возникают из-за ваших собственных ошибок и просчетов, хотя вы даже себе в этом не хотите признаться. Возможен разлад в семье, не исключены ссоры с друзьями. Вы готовы искать понимания буквально у первого встречного, и это не приводит ни к чему хорошему.



Близнецы

Настойчивость помогает добиться желаемого, даже если речь идет о вещах, которые окружающим кажутся совершенно невозможными. Сбываются давние мечты. Можно рассчитывать на поддержку старых друзей; впрочем, и новые союзники покажут себя с лучшей стороны.



Рак

День в высшей степени рабочий: даже если вы не планировали ничего особенного, дела сами собой откуда-то берутся. Энтузиазма и пробивной силы вам не занимать, поэтому вполне можно рассчитывать на серьезные успехи. Очень хорошо этот день подходит для налаживания деловых отношений, поскольку перед вашей настойчивостью никто не сможет устоять.



Лев

Не пугайтесь трудных дел: вы отлично справитесь с ними, проявив практическую сметку. Вам удается одновременно философствовать и решать текущие проблемы, единственное, пожалуй, чего не хватает — это надежного добросовестного помощника.





Дева

Нужно проявить расторопность, чтобы успеть все. Времени у вас немного, а вот дел накопилось огромное количество, и всем совершенно ясно, что только вы и можете справиться с ними наилучшим образом. Так что на помощь не рассчитывайте, и не откладывайте запланированное в надежде на то, что кто-то присоединится к вам позже.



Весы

День, когда вы больше озабочены чужими делами, чем собственными. Он подходит для участия в благотворительных акциях и общественных мероприятиях. Вы охотно приходите на помощь близким, занимаетесь решением семейных проблем. Везет в финансовых делах, возможны значительные денежные поступления.



Скорпион

День вас ждет непростой. В начале его возможны недоразумения и проблемы на работе, не исключен выход из строя офисной техники. Добавьте к этому многочисленные задержки в делах, и вы поймете, почему держать негативные эмоции под контролем так трудно.



Стрелец

Будьте осторожны. Сегодня все ваши слабости на виду, и кто-то наверняка постарается этим воспользоваться. Очень велик риск столкновения с человеком хитрым, склонным к интригам, готовым воспользоваться вашим доверием в самых низменных целях.



Козерог

Благоприятный день для деловых переговоров, а также обсуждения любых важных вопросов. Свою точку зрения вы отстаиваете спокойно и с достоинством, никого не обижая, это вызывает уважение. Сегодня вам удается понять даже людей, чье мировоззрение принципиально отлично от вашего, договориться с недавними врагами если не о сотрудничестве, то хотя бы о перемирии.



Водолей

День полон сюрпризов. Окажутся ли все они приятными? К сожалению, едва ли. Но позитивный настрой помогает преодолеть трудности и в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые открываются перед вами. Возможны подарки, в том числе очень крупные и дорогостоящие.









Рыбы

Перед вами открываются неплохие перспективы, но далеко не всегда вы замечаете возможности, которыми стоило бы воспользоваться. Прислушивайтесь к советам – мудрый человек подскажет вам, как следует действовать. Получение денег в этот день маловероятно – ожидаемые суммы поступят позже.

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