Любовный гороскоп на сегодня, 2 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:44, 01 мар 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Этот день придется посвятить не самому приятному в мире общению — Вам придется оправдываться. Неважно, делали ли Вы что-либо предосудительное или нет, Ваша вина будет объявлена очевидной, и Вам останется только признать ее и попытаться объяснить свое поведение. Удачи!







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет настолько четко следовать намеченному плану, что Вам время от времени будет становиться безмерно скучно: любые Ваши желания импровизации и неожиданности будут отклоняться с удивленным видом. Что ж, предсказуемость – синоним надежности.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем Вам это казалось все время. Один только этот факт способен будет поднять Вам настроение с нуля до плюс бесконечности, а уж то, как он свои новые для Вас качества будет реализовывать…



Рак

Сегодня Ваш любимый человек поставит перед Вами довольно сложную задачу, которую Вам придется очень оперативно решить, чтобы не упасть в его глазах и не стать менее гениальным и незаменимым. Если Вы ошибетесь – не беда. Главное – скорость, оперативность и адекватность.



Лев

В этот день Вам очень важно будет довести начатое до победного конца, пусть это будет и не просто. Однако Ваш любимый человек будет придерживаться того же мнения, что и звезды. Поэтому приложите все возможные и невозможные усилия для того, чтобы у Вас все получилось.





Дева

Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек очень зависит от Вас и без Вас не способен на какое бы то ни было решительное действие. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы избавить его от этой зависимости и внушить ему чувство собственной значимости.



Весы

В этот день Вам стоит помочь Вашему любимому человеку в чем-то, даже если он в помощи и не нуждается. И, самое главное, не просить никакой благодарности за свой отважный и благородный поступок. Лучшим «спасибо» станет для Вас тот факт, что все у Вашей половинки получится.



Скорпион

Нынешний месяц — Ваш месяц! И сегодня Вы в этом очередной раз убедитесь. Удача поплывет Вам в руки. Главное — ее не упустить. Поэтому не стесняйтесь отвечать искренними улыбками на улыбки прохожих, дарить всем радость и свет. Окупится сторицей!



Стрелец

Сегодня Вам будет грустно и одиноко, несмотря на постоянное присутствие Вашего любимого человека рядом с Вами, мысленно или физически. В любом случае, он не сможет облегчить Вашу душевную боль, особенно если Вы и сами не захотите ее унять каким бы то ни было образом.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно успевать за Вашими мыслями. Постарайтесь понять его, пусть даже и с некоторым опозданием. Не стесняйтесь обращаться к нему за разъяснениями — пусть он видит, что Вам небезразлично то, что интересует его.



Водолей

Сегодня Вам не следует чересчур серьезно воспринимать то, что Вам будет говорить Ваш любимый человек. Делайте скидку на его впечатлительность, душевное состояние и желание создать для Вас какое-то определенное впечатление. Не стоит обижаться на его слова.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку придется Вас постоянно в чем-то убеждать и переубеждать, что Вам, кстати, нравиться не будет совершенно. Однако для благоприятного развития ваших отношений подобные его действия будут просто необходимы. Придется не только терпеть, но и соответствовать.

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