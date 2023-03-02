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Любовный гороскоп на сегодня, 3 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:53, 02 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 марта 2023 года по знакам зодиака

Овен
Не бойтесь сегодня экспериментировать как в личной жизни, так и вне ее. Эксперименты, возможно, окажутся не самыми удачными и повлекут за собой несколько не те последствия, которые Вы ожидали, однако для Вас главное – раскрепоститься и заставить Вашего любимого человека Вам довериться.



Телец
В этот день не увлекайтесь построением личной жизни, все равно ничего принципиально нового построить не удастся. Лучше направьте свою энергию в какое-нибудь другое русло. Хорошо будут строиться дома, сараи и бани. Ремонт (за исключением побелки потолков) тоже пройдет на ура. А Ваша половинка Вам в этом поможет.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго объяснять Вам, что именно следует делать дальше, как себя вести и что предпринимать, поскольку Вы будете более чем самостоятельны в данном вопросе. Постарайтесь, однако, не пренебрегать его советами – на всякий случай.

Рак
Сегодня Вы непременно должны найти, что отпраздновать в тесном семейном кругу. Это может быть что угодно — от примирения после очередной ссоры до покупки чего-то значительного. Делать это следует за красивым столом, при свечах и под разговоры о возвышенном.

Лев
Сегодня многочисленных встреч с другими представителями Вашего знака Зодиака Вам не избежать. Возможно, среди них окажется и Ваша вторая половинка: каких чудес в мире не бывает! Однако в Вашей совместимости с людьми, похожими на Вас по характеру, звезды весьма сомневаются. Впрочем, главное, чтобы не сомневались Вы.


Дева
Сегодня Вам покажется, что самооценка у Вашего любимого человека несколько занижена, а потому Вы спешно будете ее повышать всеми доступными Вам способами. Главное – не переусердствовать в этом нелегком процессе, ибо понижать ее впоследствии будет куда менее приятно.

Весы
Чем меньше Вы в этот день будете проявлять инициативы, тем лучше. Увы, сегодня она для Вас будет наказуемой, как никогда. Пусть Ваш любимый человек сам находит оптимальные выходы из создавшейся ситуации, а Ваш голос будет лишь совещательным, без права принятия окончательного решения.

Скорпион
Сегодня не стоит придавать большого значения вялости и необщительности Вашего любимого человека. Возможно, он просто устал и хочет спать, не имея при этом ничего против Вашего общества и общения с Вами. Будьте ласковы, лояльны и нежны. Можете даже самолично уложить его в постель и спеть ему колыбельную.

Стрелец
Сегодня предрассудки и Ваша уверенность в том, что лишь мудрость поколений поможет Вам решить свалившуюся на Вас проблему в Вашей личной жизни, могут испортить Вам не только настроение, но и саму личную жизнь. Опирайтесь только на Вашу интуицию.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень трудно за что-то Вас простить или что-то простить Вам. Ему будет казаться, что такой человек, как Вы, не мог допустить такую досадную и непозволительную ошибку. Что ж, Вы можете гордиться: Вы создали себе замечательный имидж.

Водолей
Сегодня Вы не застрахованы от того, чтобы делать довольно досадные ошибки в общении с Вашим любимым человеком. Главное, чтобы он не воспринимал их в штыки, относился к ним терпимо, с пониманием, теплом и даже нежностью. Только в этом случае в вашем тандеме может снова засиять солнце гармонии.



Рыбы
В этот день Вам с Вашим любимым человеком будет непросто прийти к консенсусу, найти точки соприкосновения и совместно решить какую бы то ни было проблему. Однако сделать это все же стоит постараться, иначе впоследствии вам будет довольно трудно находиться вместе.

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Гороскоп на сегодня, 3 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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