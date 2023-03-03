Гороскоп на сегодня, 4 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:15, 03 мар 2023

Пришло время строить грандиозные планы и готовиться к большим свершениям. Этот день как нельзя лучше подходит для проведения предварительных работ и подробнейшего анализа открывающихся возможностей. Удается правильно оценить и перспективы, и цели, и затраты, которые потребуются для их достижения.







Хладнокровие и расчетливость очень полезны в делах, а вот в личной жизни порой оказываются некстати: проявление этих качеств может вызывать негативную реакцию у людей эмоциональных, склонных к иррациональным действиям.



Овен

Задуманное удастся осуществить только в том случае, если вы разработаете собственную стратегию, а не будете действовать общепринятыми методами. Есть шанс реализовать свой творческий потенциал, раскрыть и применить таланты, о которых окружающие даже не догадывались, но не стоит рассчитывать на то, что все задачи решатся просто: вам придется поломать голову.



Телец

Для вас этот день не будет особенно неудачным: он приносит меньше проблем, чем предыдущий и последующие. Однако совершенно избежать трудностей не удается – в первой половине дня будет много мелких недоразумений, во второй возможны незапланированные траты или потеря ценных вещей.



Близнецы

Подходящий день для решения задач, к которым вы раньше не знали, как подступиться. К цели ведут прямые пути, хитрить и изворачиваться не к чему. Постарайтесь продемонстрировать недоброжелателям свою силу, прочность ваших позиций – это позволит предотвратить нападение.



Рак

Не стоит браться за важные дела, особенно в первой половине дня. Это время, когда все идет не так, как хотелось бы. У многих представителей знака буквально руки опускаются, Раки теряют жизнерадостность и оптимизм. К счастью, ненадолго – рядом с представителями знака есть люди, способные поднять им настроение. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.



Лев

Спокойствие, только спокойствие. День складывается не самым лучшим образом, но все же он небезнадежен. Многое зависит от того, удастся ли вам найти общий язык с коллегами и деловыми партнерами. Уж постарайтесь! Разбираться в одиночку со всеми проблемами и трудностями – дело утомительное и долгое.





Дева

Этот день хочется провести в размышлениях о прошлом, посвятить воспоминаниям о событиях, которые сыграли важную роль в вашей жизнь. Возможна встреча с человеком, которого вы когда-то любили, не исключено, что возникнет желание начать отношения заново. Девы очень хорошо понимают, чего хотят на самом деле, к чему стремятся, поэтому ошибок, совершенных ранее, не повторят.



Весы

Весам придется взять на себя урегулирование чьих-то семейных разногласий. Вынужденное вторжение в чужие отношения станет серьезным испытанием для представителей знака, заставит их задуматься о том, правильно ли они ведут себя с собственными близкими. Возможно сильное чувство вины, резкая самокритика; многие Весы считают себя ответственными за чужие ошибки. Все это делает день весьма неприятным.



Скорпион

Вы не хотите идти на уступки, даже если понимаете, что они, в общем-то, вполне уместны и не особенно значительны. Ничто не может поколебать вашей уверенности в собственной правоте, из любых споров вы выходите победителем и не скрываете своей радости по этому поводу. Возможны серьезные разногласия с коллегами, которым ваши успехи кажутся незаслуженными.



Стрелец

Будьте осторожны в начале дня – это непростое время, когда любая допущенная ошибка, даже незначительная, может дорого стоит. Возникают серьезные разногласия с коллегами и руководством, вы оказываетесь в оппозиции, едва ли кто-то захочет помочь вам в решении текущих проблем.



Козерог

Хочется сделать много полезного, наконец становится понятно, как подступиться к делам, которые вы долгое время откладывали. Но ваши попытки вдохновить окружающих на трудовые подвиги потерпят неудачу, поэтому будьте готовы к тому, что трудиться придется в одиночку. Окружающие вас разочаровывают: они забывают о своих обещаниях, меняют планы, ставят свои интересы во главу угла, забывая о ваших.



Водолей

Из-за высокого нервного напряжения, постоянно нарастающего беспокойства вы порой забываете о чувствах окружающих. Именно поэтому многие Водолеи в этот день совершают поступки, о которых позже пожалеют, или говорят то, чего не следовало бы. Сдержанность, уравновешенность и предусмотрительность могли бы избавить вас от многих неприятностей.









Рыбы

Размеренное и спокойное течение сегодняшнего дня оставляет время для приятных размышлений. Однако некоторого разочарования избежать не удастся, отношения со старыми знакомыми складываются не так хорошо, как хотелось бы. Не стоит ждать благодарности за добрые поступки. Собственной интуиции, диктующей, как поступить в той или иной ситуации, можно доверять.

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