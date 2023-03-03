Любовный гороскоп на сегодня, 4 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:18, 03 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня не следует требовать от Вашего любимого человека чрезмерной открытости и откровенности. Он будет немного «себе на уме», что Вас, конечно, может насторожить, но совершенно напрасно. Вас он любить меньше не станет, что бы Вы себе ни вообразили.







Телец

Жить для других — это замечательно, но и о себе забывать не стоит. Поэтому даже если на сегодня у Вас запланировано сто двадцать пять подвигов во имя любви вообще и любимого человека в частности, еще парочку Вам придется совершить во имя себя. И обязательно получить от этого удовольствие, иначе несправедливо получится.



Близнецы

Сегодня в случае неурядиц в личной жизни звезды рекомендуют обратиться за советом к человеку, который не знает лично Вашего любимого человека и впервые слышит о Вашей нелегкой жизненной ситуации. Тогда его советы будут непредвзятыми, оригинальными и, вполне возможно, ценными.



Рак

В этот день Вашему любимому человеку потребуется Ваша помощь, и Вам придется приложить все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь ему выбраться из того болота, в которое он нечаянно попал. Да, нелегкая это забота – из болота тащить бегемота, но Вам она по плечу.



Лев

Сегодня Вас ждет множество приятных, но незначительных сюрпризов. А вот ничего значимого, на что Вы так давно надеялись, в этот день с Вами не произойдет. В области личной жизни точно. Что ж, идите к своей мечте, неспешно и размеренно, наслаждаясь мелкими радостями, которыми день будет изобиловать.





Дева

Семейная жизнь Дев сегодня может развиваться по спирали. В первой половине дня никаких изменений звезды Вам не предсказывают. Зато в конце дня, возможно, может случиться ссора с супругом, который будет недоволен Вашим к нему отношением. Постарайтесь смягчить его гнев вкусным ужином, а также теплотой и лаской.



Весы

Ваше счастье сегодня в Вашем любимом человеке. Только заставив его искренне улыбнуться, Вы сможете осознать, что и Вам на душе светло и солнечно. Об эгоизме, даже разумном, придется, к сожалению, забыть. Все на благо своей половинки – хотя бы ради собственного благополучия.



Скорпион

Сегодня в Вашей жизни может появиться человек, который безжалостно разрушит Ваши стереотипы о том, какими должны быть любовь и отношения между любящими людьми. Это не значит, что нужно бросать все и начинать жить по-новому. Но задуматься все же стоит.



Стрелец

Ваша задача на сегодня – распланировать вашу совместную жизнь на месяц вперед. Указать точную дату, когда Вашему любимому человеку следует любить Вас еще сильнее, трудновато, а вот решить, когда вы вместе пойдете в театр, кино или на выставку – вполне Вам по силам. Только запишите все, иначе забудете!



Козерог

Какая бы погода ни была на улице, в душе у Вас сегодня будет тепло и уютно. И все это благодаря Вашему любимому человеку! Причем для создания этого тепла он не будет прикладывать ровным счетом никаких усилий: Вам вполне достаточно будет его присутствия в Вашей жизни.



Водолей

Ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания Ваших чувств и отношений с Вашим любимым человеком. Как будто Вы идете по лезвию бритвы, и каждый неверный шаг грозит Вам и Вашим отношениям гибелью, падением, крахом.









Рыбы

Вы относитесь к Вашему любимому человеку так же, как относились к нему в те далекие времена, когда между вами ещё только завязывались какие-то отношения. Однако он с тех пор значительно изменился, да и Вы в своем развитии на месте не стояли. Поэтому, может быть, пришла пора пересмотреть ваши отношения?

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