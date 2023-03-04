Гороскоп на сегодня, 5 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:59, 04 мар 2023

День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется какими-то выдающимися событиями. Он больше подходит для планирования, причем очень осторожного, чем для немедленного совершения тех действий, которые почему-то кажутся желательными и уместными. Для совместных проектов это день не самый благоприятный, поскольку договориться оказывается трудновато. Даже если в целом мнения совпадают, обнаруживается достаточно частностей, взгляд на которые у потенциальных союзников противоположен.







Проблемные пары ссорятся, а в стабильных союзах отношения становятся более сдержанными, на смену романтике и бурным страстям приходит ровное, почти дружеское отношение.



Овен

Скучным день определенно не будет. Вы совершаете один неразумный поступок за другим, сами создаете себе проблемы, сами же вдохновенно их решаете, проявляя завидную изобретательность. Даже если вы делаете или говорите абсолютные глупости, окружающие смотрят на вас с неподдельным восхищением – все дело в вашем обаянии, которое сегодня совершенно неотразимо.



Телец

С собственными проблемами едва ли удастся справиться быстро, зато людям, оказавшимся в сложных ситуациях, вы поможете с удовольствием. Неплохой день для проведения деловых переговоров, обсуждение планов на будущее. Даже если возникают разногласия с союзниками, вам удается направить дискуссию в конструктивное русло и избежать конфликта.



Близнецы

Противоречивый день. С одной стороны, вы чрезвычайно нетерпеливы, порой агрессивны, не склонны к тактичности и деликатности. Вашим врагам (и тем, кого вы по каким-то причинам сочтете таковыми) можно только посочувствовать. С другой стороны, порой вам удается настроиться на миролюбивый и конструктивный лад, и именно в это время вам подворачиваются самые интересные возможности. Удачливые представители знака не упустят шанс навести порядок в профессиональных и личных делах.



Рак

Вы серьезно и ответственно подходите к любому делу, за которое беретесь, это позволяет избегать ошибок и промахов. Правда, действуете вы слишком медленно, этим могут воспользоваться конкуренты, чтобы опередить вас. К счастью, влиятельные люди на вашей стороне; сегодня их поддержка особенно важна.



Лев

Активизируются ваши интеллектуальные способности и талант организатора. Отличный день для того, чтобы встретиться с друзьями или пригласить их в гости. Общение со старыми товарищами обещает быть особенно доверительным. Вы проявите такт и внимание к окружающим, сможете воодушевить тех, кто оказался в затруднительном положении.





Дева

Что бы вы ни планировали на этот день, не торопитесь: первые его часы неудачны, зато потом будет преобладать влияние позитивных тенденций. Начинать нужно с самостоятельной работы, а вот вечером можно обсудить вопросы сотрудничества, договориться о совместных действиях, причем все это желательно делать в неформальной обстановке.



Весы

Это прекрасный день для общения и публичных выступлений. Вы так обаятельны и милы, что легко привлечете на свою сторону любого, даже если будете говорить совершенные глупости (впрочем, этим Весы обычно не злоупотребляют). Наступил благоприятный момент для того, чтобы обсудить с начальством перспективы вашего карьерного роста и повышение зарплаты, можно пойти на хитрость, чтобы получить желаемое.



Скорпион

День принесет много неожиданностей, из-за которых реализовать планы едва ли удастся. Однако из всего происходящего можно извлечь пользу, поэтому не теряйте оптимизма. Многие Скорпионы склонны переживать из-за мелочей, делать пустячную обиду поводом для серьезного конфликта. Вероятны разногласия со старшими родственниками.



Стрелец

В этот день влияние неблагоприятных тенденций будет очень сильным, и едва ли вам удастся что-то ему противопоставить. Рушится то, что вы долго и старательно создавали, приходится вступать в борьбу с влиятельными и сильными врагами, есть риск потерять нечто очень для вас важное.



Козерог

Комфортный день, который принесет много радости, если вы не будете слишком много внимания уделять мелочам. Не принимайте близко к сердцу мелкие разногласия с деловым окружением – они являются частью нормального рабочего процесса, компромисс непременно будет найден.



Водолей

Этот день ознаменуется большими успехами. Все, что требуется от вас – это поверить в свои силы и прислушаться к интуиции. Можно позволить событиям развиваться своим чередом, а можно проявить инициативу: своего вы добьетесь в любом случае. Возможны ценные подарки и выгодные деловые предложения.









Рыбы

Не экспериментируйте, не пользуйтесь непроверенными методами. Именно в здоровом консерватизме, осторожности и верности традициям сегодня кроется секрет вашего успеха. Вам удается сохранять спокойствие и душевное равновесие даже в те неприятные моменты, когда другие теряют терпение.

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