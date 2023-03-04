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Любовный гороскоп на сегодня, 5 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:02, 04 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 марта 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку будет некогда отвлекаться на задушевные разговоры с Вами. Поэтому постарайтесь как-то запомнить все те темы, которые Вы хотели бы обсудить, и обсудите их потом, в более благоприятной обстановке и в более подходящее время.



Телец
Сегодня велика вероятность встретить человека, который сыграет очень важную роль в Вашей личной жизни. Возможно, он не станет Вашей второй половинкой и даже кем-то похожим. Но может случиться так, что именно он Вас с ней познакомит или поссорит навсегда.

Близнецы
Настроение в Вашей семье сегодня не будет отличаться постоянством, что, понятное дело, большой радости Вам не доставит. Держать себя в руках, однако, придется — урегулировать чреватые конфликтом ситуации лучше самому. От других членов семейства Вы первого шага навстречу можете и не дождаться.

Рак
Сегодня Вам стоит задуматься о том, а не стать ли ближе Вашему любимому человеку, не сделать ли по направлению к нему еще один шаг, не протянуть ли ему руку. Возможно, пришла пора выйти на новый уровень отношений, который Вам понравится куда больше прежнего.

Лев
В этот день постарайтесь вести себя как можно незаметнее, не привлекайте к себе лишнего внимания. Так у Вас будет больше шансов вызвать к себе интерес. Эпатажное поведение, напротив, оттолкнет потенциальных партнеров.


Дева
Девам следует выбросить из головы абсолютно все, что не касается семьи. Даже тень мысли о работе или, того ужаснее, о вечере, проведенном в тесной дружеской компании без участия супруга(супруги), будет караться немедленно и беспощадно. Рисковать не советуем.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется что-то Вам лишний раз объяснять. Проще сделать все по-своему, а дальше дождаться, когда Вы согласитесь с неизбежным. Если Вас не устраивает такая постановка перед фактом, постарайтесь все же вникнуть сразу и без промедления в объяснения Вашей половинки.

Скорпион
Сегодня у Вас при общении с любимым человеком может возникнуть ряд проблем самого разнообразного свойства и характера. Не стоит пытаться их не замечать: все равно не получится. Лучше встретить их с открытым забралом, на равных, и тогда они, возможно, отступятся, испугавшись Вашей решительности.

Стрелец
Вы сегодня излучаете радость, оптимизм и уверенность, поэтому вокруг Вас собирается очень много людей – просто чтобы погреть свои души о Вашу энергетику. Не раздавайте все до последнего, принесите хоть немного Вашей второй половинке. В конце концов, ей Ваше тепло гораздо нужнее, чем собравшимся вокруг Вас полупосторонним людям.

Козерог
Сегодня Ваша половинка будет стремиться решить все за Вас, и у нее это будет с успехом получаться. Если, конечно, Вы ей предоставите такую возможность. Если же Вы хотите продемонстрировать себе и окружающим свою самостоятельность, то лучше сразу сказать любимому человеку «Нет!», чтобы он даже и не начинал делать что-либо за Вас, иначе не остановить будет.

Водолей
Из Вас как будто все соки выжали. И кто? Ваш любимый человек! Он настолько извел Вас своими придирками и скандалами, что Вы на стену лезть готовы! Впрочем, перед тем как выполнять подобные акробатические трюки, задумайтесь: а может, в его придирках есть доля истины?



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку захочется вывести Вас в свет, представить дорогим или нужным ему людям. Постарайтесь вести себя достойно оказанной Вам чести, не ударить в грязь лицом и вообще быть достойным украшением самому замечательному в мире человеку. Пусть и другие узнают, что лучше него никого нет!

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Гороскоп на сегодня, 5 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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