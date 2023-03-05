Гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

21:58, 05 мар 2023

День будет относительно спокойным. Он хорошо подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Делать это лучше самостоятельно, так будет гораздо проще получить нужный результат. Будет возможность чему-то научиться, не упустите ее. Новые знания окажутся полезными очень скоро.







Порой трудно сохранить ровные отношения с окружающими: вспоминаются старые обиды, возникает немало претензий друг к другу. Старайтесь избегать резких высказываний, не провоцировать ни рабочих конфликтов, ни семейных ссор.



Овен

Ошибкой будет рассчитывать на легкий и значительный успех в делах, а также на немедленное получение всеобщего признания. Даже если ваши идеи хороши, они подвергаются сомнению – на это не нужно обижаться, поскольку в дальнейшем все встанет на свои места. Появляется возможность восстановить давние деловые связи, а вот с новыми партнерами лучше держаться настороженно, особенно если речь идет о финансах.



Телец

Нет задачи, с которой вы бы не справились; ваши настойчивость и упорство не знают границ. Но в личных отношениях это может оказаться вредным – вы оказываете давление на близких людей, вынуждаете их делать то, к чему они пока не готовы. Возможны ссоры из-за денег; обсуждение планов на будущее может вылиться в острую дискуссию.



Близнецы

Не самый простой день: вы очень остро реагируете на происходящее, слишком близко к сердцу принимаете любые мелочи. Все это мешает сосредоточиться, поэтому трудитесь вы спустя рукава. Однако руководство не предъявляет претензий, и в целом обстановка на работе будет благоприятной. Возможна потеря мелких вещей, незначительных денежных сумм.



Рак

Держитесь подальше от тех, кто испытывает ваше терпение или критикует не по делу: общение с такими особами крайне негативно сказывается на настроении, а порой и самочувствии. Устаете вы чуть быстрее, чем обычно, поэтому разумно будет отложить или поручить кому-то другому сложные дела.



Лев

Вас ждут действительно великие дела, но прежде чем приступить к ним, нужно найти помощников и заручиться поддержкой влиятельных людей. Помните, что совершать подвиги в одиночку сегодня бессмысленно: гораздо эффективнее будет «командная игра», причем никто не будет оспаривать ваше право принимать важные решения и руководить.





Дева

Вы импульсивны, принимаете решения и действуете поспешно, чаще обычного совершаете ошибки. Раздражительность и вспыльчивость мешают ладить с коллегами и деловыми партнерами; союзники пытаются привлечь вас к решению своих проблем, это вызывает у вас раздражение. День подходит для самостоятельной работы, спокойного поиска ответов на те вопросы, которые важны лично для вас.



Весы

Чрезвычайно важной становится независимость в решениях и поступках. Что бы ни говорили окружающие, только вам известно, к чему вы на самом деле стремитесь; поэтому никому – ни доброжелателям, ни врагам, не позволяйте сбить вас с избранного пути. Перемены в деловой сфере носят позитивный характер, но события развиваются не так быстро, как вам хотелось бы.



Скорпион

Сегодня вы больше, чем обычно, нуждаетесь в одобрении, похвале и комплиментах, но вот беда – окружающие скупятся на приятные слова, и это портит настроение. Стремясь показать себя с лучшей стороны, вы порой попадаете в неловкие ситуации. Позже вы посмеетесь над этим, но сейчас переживаете не на шутку. Найдите возможность побаловать себя; поднимут настроение небольшие покупки, посещение салона красоты.



Стрелец

Будьте сдержаннее: если сегодня вы пойдете на поводу у эмоций, то сами себе создадите серьезные проблемы. Вы провоцируете окружающих, позволяете себе резкие высказывания, устраиваете бурю в любом подвернувшимся под руку стакане воды. Сегодня вы чувствуете себя победителем, но позже поймете, что на самом деле многое потеряли просто потому, что вовремя не проявили деликатности, уступчивости.



Козерог

Возникшие проблемы не удастся решить, пока вы не измените точку зрения. К тому же, возможно, придется нарушит существующие правила и сложившиеся традиции, из-за чего вы будете чувствовать определенный дискомфорт. Многим представителям знака не хватает храбрости на то, чтобы реализовать появившиеся идеи, изменить жизнь или хотя бы попытаться это сделать.



Водолей

Очень нелегко сохранять спокойствие в этот трудный день. Хотя серьезных причин для грусти и уныния нет, настроение ваше портится буквально на глазах. Как ни стараются близкие развеселить и порадовать вас, ничего хорошего у них не получается. Возможны конфликты со старшими родственниками, вас понимают неправильно даже те, кто очень любит.









Рыбы

Очень благоприятный день с финансовой точки зрения, возможны значительные денежные поступления, есть шанс заключить чрезвычайно выгодную сделку. Не исключено и возвращение старых долгов, о которых вы давно забыли. Успехи в работе скромны, но вы вполне довольны ими и знаете, что сегодняшние победы — это только начало вашего триумфального пути.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram