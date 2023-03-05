Любовный гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:01, 05 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Кажется, у вас назревает ссора из-за денег. То ли вы мало их зарабатываете, то ли вы неправильно их тратите. Не стоит доводить накал страстей до предела. Лучше сесть вместе и набросать ни листке бумаги общий бюджет: столько-то на кафе, столько-то на кино. Проблема решится сама собой.







Телец

Сегодня Вам придется одновременно разбираться с прошлым, настоящим и будущим. Занятие будет не из приятных как для Вас, так и для Вашего любимого человека, к какому бы периоду он ни относился. О том, как Вы выйдете из подобной ситуации, звездам пока неизвестно. Видимо, все традиционно зависит лишь от Вас.



Близнецы

Уделите себе хоть немного времени! Вы все делаете на благо другим, а когда Вы в последний раз себя баловали — наверное, уже и не вспомните. Сегодня самый подходящий для этого день. Придумайте повод, чтобы отправить свою половинку к маме, ребенка — к бабушке, а сами наслаждайтесь блаженным одиночеством!



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто подстроиться под Ваш ритм. Поэтому порой он будет совершать непредсказуемые и непонятные поступки, которые вполне могут Вас раздражать. Не поддавайтесь провокациям этого черного чувства, не идите у него на поводу. Будьте терпимы.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет сложно сосредоточиться на том, что Вы ему говорите и понять, что подразумеваете под тем или иным выражением. Избегайте цветистости в словах — оправдаться тем, что это-де была фигура речи, будет труднее, чем выразить свою мысль без затей, пусть и не шибко изящно.





Дева

Не торопитесь сегодня делать первый шаг. Предоставьте эту возможность Вашему любимому человеку, а сами лишь всем своим видом демонстрируйте свою готовность к адекватному восприятию нововведений. Очень важно, чтобы Ваша половинка приняла решение самостоятельно, без Вашей помощи и поддержки.



Весы

Сегодня Вам будет трудно оценивать Вашу личную жизнь с точки зрения здравого смысла. Все будет базироваться исключительно на эмоциях, ощущениях и впечатлениях, которые захлестнут Вас с головой. Постарайтесь выплыть на этой волне к желанному берегу и не погрязнуть в пучине морской.



Скорпион

Пусть сегодня у Вас будет цветочный день! Причем совершенно не обязательно тратить деньги на букет. Просто найдите время и сходите вместе в оранжерею, в музей – туда, где цветов много, а настоящих или нарисованных — не столь важно. И при всех этих цветах, в окружении ярких красок и потрясающих ароматов признайтесь в любви.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет невдомек, что Вы затеваете нечто для того, чтобы его жизнь стала еще ярче, радостнее и насыщеннее. Поэтому затевайте, ничего не боясь: сюрприз должен будет получиться обменным. Если, конечно, все пойдет по плану.



Козерог

Ну что же Вы медлите с решительным шагом?! Хватит тянуть волынку. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы сделать то, к чему Вы так давно готовились, будь то предложение руки и сердца, разговор о продаже квартиры или фраза «Нам пора расстаться». Сегодня или никогда!



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет очень интересно рассказывать о каких-то абсолютно не интересных Вам вещах, причем настолько неинтересных, что Вы будете удивлены, узнав, что на самом деле и про это можно узнавать без особых скуки и отвращения. И почему Ваша половинка не была Вашим школьным учителем?









Рыбы

Сегодня Вам очень захочется увидеться с Вашим любимым человеком, обнять его и провести с ним вместе целый день или хотя бы вечер. Однако суета закружит его вихрем, и у него вряд ли останется хотя бы одна свободная минутка на спокойное счастье в Вашем обществе.

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