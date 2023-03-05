Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:01, 05 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года по знакам зодиака

Овен
Кажется, у вас назревает ссора из-за денег. То ли вы мало их зарабатываете, то ли вы неправильно их тратите. Не стоит доводить накал страстей до предела. Лучше сесть вместе и набросать ни листке бумаги общий бюджет: столько-то на кафе, столько-то на кино. Проблема решится сама собой.



Телец
Сегодня Вам придется одновременно разбираться с прошлым, настоящим и будущим. Занятие будет не из приятных как для Вас, так и для Вашего любимого человека, к какому бы периоду он ни относился. О том, как Вы выйдете из подобной ситуации, звездам пока неизвестно. Видимо, все традиционно зависит лишь от Вас.

Близнецы
Уделите себе хоть немного времени! Вы все делаете на благо другим, а когда Вы в последний раз себя баловали — наверное, уже и не вспомните. Сегодня самый подходящий для этого день. Придумайте повод, чтобы отправить свою половинку к маме, ребенка — к бабушке, а сами наслаждайтесь блаженным одиночеством!

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто подстроиться под Ваш ритм. Поэтому порой он будет совершать непредсказуемые и непонятные поступки, которые вполне могут Вас раздражать. Не поддавайтесь провокациям этого черного чувства, не идите у него на поводу. Будьте терпимы.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку будет сложно сосредоточиться на том, что Вы ему говорите и понять, что подразумеваете под тем или иным выражением. Избегайте цветистости в словах — оправдаться тем, что это-де была фигура речи, будет труднее, чем выразить свою мысль без затей, пусть и не шибко изящно.


Дева
Не торопитесь сегодня делать первый шаг. Предоставьте эту возможность Вашему любимому человеку, а сами лишь всем своим видом демонстрируйте свою готовность к адекватному восприятию нововведений. Очень важно, чтобы Ваша половинка приняла решение самостоятельно, без Вашей помощи и поддержки.

Весы
Сегодня Вам будет трудно оценивать Вашу личную жизнь с точки зрения здравого смысла. Все будет базироваться исключительно на эмоциях, ощущениях и впечатлениях, которые захлестнут Вас с головой. Постарайтесь выплыть на этой волне к желанному берегу и не погрязнуть в пучине морской.

Скорпион
Пусть сегодня у Вас будет цветочный день! Причем совершенно не обязательно тратить деньги на букет. Просто найдите время и сходите вместе в оранжерею, в музей – туда, где цветов много, а настоящих или нарисованных — не столь важно. И при всех этих цветах, в окружении ярких красок и потрясающих ароматов признайтесь в любви.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет невдомек, что Вы затеваете нечто для того, чтобы его жизнь стала еще ярче, радостнее и насыщеннее. Поэтому затевайте, ничего не боясь: сюрприз должен будет получиться обменным. Если, конечно, все пойдет по плану.

Козерог
Ну что же Вы медлите с решительным шагом?! Хватит тянуть волынку. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы сделать то, к чему Вы так давно готовились, будь то предложение руки и сердца, разговор о продаже квартиры или фраза «Нам пора расстаться». Сегодня или никогда!

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек будет очень интересно рассказывать о каких-то абсолютно не интересных Вам вещах, причем настолько неинтересных, что Вы будете удивлены, узнав, что на самом деле и про это можно узнавать без особых скуки и отвращения. И почему Ваша половинка не была Вашим школьным учителем?



Рыбы
Сегодня Вам очень захочется увидеться с Вашим любимым человеком, обнять его и провести с ним вместе целый день или хотя бы вечер. Однако суета закружит его вихрем, и у него вряд ли останется хотя бы одна свободная минутка на спокойное счастье в Вашем обществе.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 26 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 26 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 марта 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: