Гороскоп на сегодня, 7 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 06 мар 2023

Начало дня будет непростым и противоречивым. С одной стороны, это время приносит много удивительных совпадений, радует приятными событиями. С другой, может оказаться, что вы переоценили свои силы, взялись с за дело, с которым вряд ли сможете справиться самостоятельно. Окружающие порой оценивают вас сурово, это заставляет нервничать.







Постепенно ситуация стабилизируется, вам все проще оказывается поладить и с собой, и с окружающими. Вероятны хорошие идеи. Само их появление поднимет вам настроение, поможет по-новому взглянуть на будущее. В это время возможны интересные знакомства.



Овен

Удается решить вопросы, долгое время беспокоившие вас и ваших союзников. Идеи, которые сегодня приходят вам в голову, не встречают безусловной поддержки, но вы все же найдете людей, которые помогут вам в реализации замыслов. Возрастает творческий потенциал представителей знака, вероятны успехи в учебе и научных исследованиях.



Телец

Начнется день неудачно, но расстраиваться по этому поводу не стоит, поскольку перемены к лучшему не заставят себя ждать. Полезно общение с опытными коллегами, а также старшими друзьями — вы получите советы, благодаря которым не повторите чужих ошибок, найдете верное решение сложной проблемы.



Близнецы

Это хороший день для начала новых дел. Вы решительны и энергичны, едва ли можно представить себе такую преграду, которая устоит перед вашим напором. Успешными оказываются рискованные затеи, вы способны многое поставить на карту – и выиграть еще больше.



Рак

Благоприятный день, полный интересных совпадений и щедрый на новые возможности. У Раков появляется шанс подняться по служебной лестнице, реализовать какие-то давние профессиональные планы. Очень хорошо этот день подходит для проведения деловых переговоров, вам удается настоять на своем, добиться желаемого.



Лев

День плодотворной и интересной работы, непривычных занятий, способствующих раскрытию новых граней ваших многочисленных талантов. Представители знака блестяще справляются с решением сложных организационных вопросов, примиряют ссорящихся, вовремя демонстрируют лидерские качества.





Дева

Несмотря на отдельные трудности, день складывается удачно. Возникающие проблемы вы решаете быстро, мелкие недоразумения не портят вам настроения. Удается найти применение ранее полученным знаниям и навыкам, у многих представителей знака появляются новые увлечения. Полезно посещение светских мероприятий.



Весы

День, когда логика и здравый смысл берут верх над эмоциями. Сегодня представители знака станут для окружающих примером рассудительности, хладнокровия и сдержанности. Все, что вы делаете, безупречно; если вас за это не хвалят – значит, вам завидуют. Вы привлекательны для тех, кто стремится к идеалу во всем; сохранить романтические отношения, начинающиеся в этот день, будет непросто.



Скорпион

Напряженный день, возможны серьезные проблемы в общении, конфликты следуют один за другим. Вы стараетесь сдержать эмоции, не поддаться на провокации – и все же «взрываетесь», и именно в тот момент, когда делать этого не стоило бы. Это именно тот день, когда Скорпионы могут уйти с работы, хлопнув дверью, поссориться с влиятельным покровителем или отказаться от выгоднейшей сделки по каким-то туманным причинам.



Стрелец

Вам хочется неприятностей? Ничем иным в этот день ваши поступки объяснить нельзя. Вы как будто специально ведете себя так, чтобы все вокруг были вами недовольны, при каждом удобном случае бросаете кому-нибудь вызов, используете любую возможность, чтобы нажить себе врагов. Это очень сложный день с точки зрения делового общения. С личными отношениями дело обстоит несколько лучше, но лишь потому, что близкие вас действительно очень любят и ценят.



Козерог

За любые дела вы беретесь с энтузиазмом, торопитесь как можно скорее довести их до конца, хотя в этом часто нет необходимости. Не всем Козерогам удается правильно расходовать свои силы: большинство представителей знака «выгорают» раньше, чем начинают заниматься чем-то действительно важным. Избежать этой незавидной участи просто: воспользуйтесь помощью, которую предлагают союзники, делегируйте полномочия.



Водолей

Если вам нужно произвести на кого-то хорошее впечатление, постарайтесь встретиться с этим человеком сегодня – прикладывать особые усилия не придется, все получится само собой. День благоприятен для посещения светских мероприятий, официальных торжеств. Все ваши высказывания будут к месту, все поступки вызовут уважение.









Рыбы

День не из самых лучших. Сегодня вас многое раздражает и мало что радует. Есть и хорошая новость – вы способны повлиять на собственное настроение, изменить его на более позитивное. Окружающие стараются вас развеселить, старайтесь реагировать на их попытки хотя бы вежливой радостью, а не откровенным раздражением. Если вы этот день вы позволите себе резкие высказывания, то позже о них пожалеете.

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