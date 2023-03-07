Гороскоп на сегодня, 8 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:30, 07 мар 2023

Начало дня будет довольно напряженным. В это время многое дается труднее, чем обычно, а усилия часто оказываются напрасными. Плодотворно работать мешают разногласия, споры с коллегами. Каждый отстаивает свою точку зрения и просто не слышит собеседников, из-за этого найти решение, которое устроило бы всех, оказывается очень трудно.







Более спокойно проходит вторая половина дня. Даже самые раздражительные люди в это время становятся более терпеливыми и снисходительными к другим, а вспыльчивые особы редко поддаются на провокации. Важны позитивные эмоции. Если есть возможность весело провести время с друзьями, не упустите ее.



Овен

Не отказывайтесь от своих планов, даже если их реализация кажется окружающим сомнительной: это подходящий день для того, чтобы воплотить в жизнь смелые планы. Знакомство, завязавшееся в середине недели, может получить неожиданное романтическое предложение.



Телец

Подходящий день для начала важных дел, реализации масштабных проектов. Вы беретесь за то, что, кажется, никому не по силам – и блистательно справляетесь с решением этих задач. Кроме того, вы не упускаете возможность помочь окружающим; благодарность их будет искренней и безграничной.



Близнецы

Не торопитесь: в первой половине дня влияние негативных тенденций может быть довольно сильным, и это помешает довести до конца запланированные дела, провести деловые переговоры так, как вам хотелось бы. Могут возникнуть финансовые трудности, вероятна задержка ожидаемых денежных поступлений.



Рак

Благоприятный день для интеллектуальной работы. Ваши умозаключения парадоксальны, но верны, а наблюдения на удивление точны. Сегодня вы сможете подобрать «ключик» к человеку, с которым долго не могли найти общего языка – это может положить начало плодотворному сотрудничеству, прекрасной дружбе или головокружительному роману.



Лев

Хороший день, обещающий и удачи, и победы, и приятные сюрпризы. Вам не приходится прикладывать особенных усилий, чтобы добиться своего: звезды готовы преподнести все необходимое на блюдечке с каемочкой желаемого цвета.





Дева

Вас ждет очень тяжелый день, в течение которого рассчитывать придется только на собственные силы. Правда, кое-какие помощники у вас есть, но их приходится постоянно подталкивать и контролировать – довольно быстро вы приходите к выводу, что проще и быстрее сделать все самостоятельно. Будьте осторожны в поездках, не удивляйтесь, если они пройдут совсем не так, как вы ожидали.



Весы

День чрезвычайно удачный. Вы быстро справляетесь с решением любых задач, и даже если дел будет больше, чем ожидалось, вы непременно все успеете. В дискуссиях отстаивайте свою точку зрения: вашу правоту не смогут не признать даже оппоненты. Вероятны подарки, приятные сюрпризы.



Скорпион

День пройдет вполне удачно, если вы не будете ставить перед собой каких-то особенно сложных в достижении целей. По возможности отложите решение серьезных вопросов, сосредоточьтесь на том, что легко и приятно. Надо отметить, что события этого дня едва ли будут иметь какие-то далеко идущие последствия.



Стрелец

Очень противоречивый день. Любители преодолевать преграды будут довольны: сегодня им скучать не придется. Если же вы предпочитаете не прикладывать усилий, то сможете добиться лишь самых скромных успехов, к тому же в той сфере, которая не особенно важна для вас. С другой стороны, при таком подходе удастся сохранить силы, которые очень пригодятся, когда вы решите заняться любимым делом.



Козерог

В этот день вам едва ли удастся сделать нечто полезное с практической точки зрения, но вы не слишком расстроитесь по этому поводу. День хорошо подходит для общения с приятными людьми, дружеских и романтических встреч. Возможны приятные знакомства, можно по-настоящему влюбиться. Не сдерживайте своих порывов – чем естественнее вы себя ведете, тем лучше.



Водолей

Главная проблема этого дня – ваше нежелание как мириться с окружающей действительностью, так и прилагать усилия для того, чтобы изменить ее. Вы не делаете ничего, чтобы бороться с создавшимся положением, но с упоением жалуетесь близким на жизнь, не задумываясь о том, что их терпение может лопнуть.









Рыбы

Вероятны перемены к лучшему в сфере личных отношений. В отношениях с близкими царит гармония, вы хорошо понимаете тех, кого любите. Влюбленные очень хорошо проводят время, наслаждаются обществом друг друга. Подходящий день для домашних дел, обустройства жилища. Удачны кулинарные эксперименты.

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