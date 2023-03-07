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Любовный гороскоп на сегодня, 8 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 8 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:33, 07 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 марта 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто признаться Вам в какой-то своей слабости. Возможно, он так на это и не решится, но может статься и так, что решится — тогда постарайтесь воспринять полученную информацию как можно более адекватно и доброжелательно.



Телец
Сегодня Вам стоит наконец обратить внимание на человека, который так давно смотрит на Вас восхищенными глазами и не может отвести от Вас взгляда. Может быть, и он достоин самого пристального внимания с Вашей стороны с целью продолжения знакомства?

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку будет стыдно вести себя с Вами каким-то определенным образом, причем Вам будет непонятно, откуда этот его стыд возьмется: Вы никаких неудобств от его поведения испытывать не будете. Постарайтесь ему это объяснить в подробностях.

Рак
Сегодня расположение звёзд, отвечающих за судьбу Раков, благоприятствует занятию садоводством и цветоводством. Но это еще не все — в Вас могут неожиданно (или вполне ожидаемо) проснуться исключительные организаторские способности. Так что с цветочками возиться, похоже, придется всему Вашему семейству.

Лев
Вам надоело однообразие в отношениях? Не расстраивайтесь — оно скоро прервется, причем не самым благоприятным образом. Возможно, это будет ссора или общая проблема, которая застанет Вас встряхнуться и мобилизовать все душевные силы на ее решение.


Дева
Ваша половинка сегодня станет Вашим солнцем. Она будет целый день освещать Вам путь, согревать Вас, успокаивать и поддерживать. А значит, море Вам будет по колено. Потому что Вы будете точно знать: в Вас верят и Вас любят, независимо от того, получилось задуманное или нет.

Весы
Сегодня благоприятный день для легких необременительных отношений, которые не затянутся на веки вечные, а просто привнесут легкую романтическую нотку в Вашу жизнь. Можно немного пофлиртовать, поухаживать или поприхорашиваться. Главное – не строить далеко идущих планов.

Скорпион
Еще не поздно все изменить, исправить, повернуть вспять. У Вас с Вашим любимым человеком еще может быть все хорошо. Сегодня судьба дает Вам удивительный шанс, и если Вы хотите его использовать – поторопитесь сделать это. В противном случае Вы можете опоздать навсегда.

Стрелец
В этот день Вам стоит поделиться с Вашим любимым человеком Вашими радостями. Они наверняка очень порадуют и его, поскольку ему в принципе не все равно, что происходит в Вашей жизни. Однако задумайтесь о том, чтобы донести до него информацию понятным ему языком.

Козерог
Сегодня Вам будет очень хотеться поскорее перейти на новую стадию отношений с Вашим любимым человеком. Однако звезды торопиться не рекомендуют: Вашей половинке нужно будет время, чтобы сосредоточиться и решиться на важный и ответственный шаг. Не торопите ее.

Водолей
Если у Вас были какие-то проблемы в личной жизни, то сегодня они начнут медленно, но верно сходить на «нет». Причем процесс будет проистекать совершенно независимо от Вас и даже, возможно, незаметно. Однако результат будет очевиден, и Вам придется лишь в радостном изумлении развести руками.



Рыбы
Сегодня постарайтесь в первую очередь учитывать Ваши желания, а уж потом желания Вашего любимого человека. Нет, их тоже стоит, разумеется, принимать в расчет, но только в том случае, если они кардинально противоречат Вашим и потому приходится делать выбор «либо-либо».

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Гороскоп на сегодня, 8 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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