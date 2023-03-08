Любовный гороскоп на сегодня, 9 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:39, 08 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Вы думаете только о прошлом или будущем. В настоящем Вас нет. А ведь именно миг между прошлым и будущим называется жизнью! Не пора ли перестать ностальгировать или мечтать – и просто оглянуться, вдохнуть ароматы окружающей природы, осознать, как замечательно живется сейчас, и быть. Всем неприятностям назло, если они, конечно, есть.







Телец

Если погода позволит, звезды рекомендуют в этот день Вам и Вашему любимому человеку ненадолго впасть в детство. Как именно вы будете это делать – не столь важно. Но развлекаться явно следует на улице, дома Вы вряд ли сможете заставить себя забыть, что Вы давно уж не ребенок.



Близнецы

Человек, о существовании которого Вы еще вчера не подозревали, сегодня может стать для Вас самым близким и родным. Возможно, Ваше чувство будет сколь бурным, столь и непрочным, однако оно однозначно будет стоить того, чтобы его испытать. В любом случае бесценный жизненный опыт Вам не помешает.



Рак

Сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к Вашему любимому человеку. Он должен почувствовать, что Вы рядом и останетесь рядом, что бы ни случилось. В противном случае Вам станут меньше доверять, а это первый шаг к тому, чтобы начать удаляться друг от друга.



Лев

Овнам — существам осторожным — сегодня не рекомендуется выходить на улицу с 13 до 16 часов — есть немалый риск встретить того, кому задолжали накануне, а вернуть пока стесняетесь. Так что лучше не испытывайте судьбу и, следуя расположению небесных светил, побудьте под защитой родных стен.





Дева

Ваш любимый человек должен быть рядом с Вами не только в радости, но и в горе. Сегодня у Вас появится уникальная возможность проверить его и в той, и в другой ситуации, а также еще в нескольких промежуточных. Вот и выясните, насколько вы действительно нужны друг другу.



Весы

Ваша половинка приготовила Вам сюрприз, причем, кажется, не очень приятный. Это, конечно, не повод устраивать соревнование по киданию тарелок в движущуюся цель, но разобраться в происходящем все же стоит. Это позволит вашим отношениям перейти на новый уровень.



Скорпион

Сегодня Вам придется немного обмануть Вашего любимого человека, дабы не испортить ему настроение или представление о Вас. Однако все же стоит помнить о том, что тайное рано или поздно становится явным, поэтому если есть возможность не лгать — лучше ее использовать.



Стрелец

Догнать и перегнать! В этот день Вам захочется доказать Вашим друзьям и подругам, что Ваш роман с любимым человеком — самый что ни на есть образцовый, а сам любимый человек — идеал во плоти, и все Вам должны начать завидовать прямо сейчас. Попробуйте, а вдруг получится? Главное, чтобы Ваша половинка была не против.



Козерог

Сегодня Вы узнаете много нового и интересного о жизни Вашего любимого человека в тот период, когда он Вашим любимым человеком еще не был. Возможно, это поможет Вам лучше понять его характер, выяснить причины некоторых его поступков и простить его за них раз и навсегда.



Водолей

Сегодня стоит придумать для Вашего любимого человека что-нибудь творческое и интересное. Например, нарисуйте эмблему вашей любви или посвятите вашим отношениям оду или песню. Даже если это будет не совсем профессионально, Ваша половинка будет просто счастлива.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек может неправильно интерпретировать Ваши действия, что окажет неблагоприятное влияние на ваши отношения. Постарайтесь предупредить непонимание и разногласия, подробно объясняя причину каждого Вашего поступка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram