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Гороскоп на сегодня, 10 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 09 мар 2023

Начало дня может удивить какими-то неожиданными, труднообъяснимыми событиями. Не исключено, что придется изменить планы или даже отказаться от поставленных раньше целей. Справиться с ситуацией будет проще тем, у кого есть надежные союзники и верные друзья: объединив усилия, можно добиться многого. Если вы привыкли действовать в одиночку, запаситесь терпением: получить желаемое быстро едва ли удастся.



Вторая половина дня – благоприятное время для общения с близкими людьми. Можно решить какие-то семейные проблемы, наладить отношения с родственниками. Не исключены подарки и денежные поступления.

Овен
Первая половина дня будет сложной, для некоторых представителей знака она станет настоящим испытанием на прочность. Овнам трудно найти общий язык с окружающими, но гораздо хуже то, что они и с собой не в ладу. Прежде, чем изливать на кого-то свой гнев или предъявлять претензии, подумайте о том, что на самом деле мешает вам чувствовать себя счастливыми.

Телец
Очень неоднозначны профессиональные перспективы. С одной стороны, перед вами открываются широкие возможности, с другой – вам придется приложить усилия, чтобы понять, как их правильно использовать. Многое зависит от того, какие уроки вы извлекли из событий недавнего прошлого. При правильном подходе можно многое приобрести, при неверном – потерять почти все.

Близнецы
Беритесь только за те дела, которые можете выполнить до конца. Не перекладывайте свои обязанности на других, избегайте эгоистического отношения к окружающим. Сегодня есть возможность справиться с довольно сложными задачами – ваши интеллектуальные способности на подъеме. Прибыльны будут операции с деньгами.

Рак
Какие бы задачи ни стояли сегодня перед вами, можно не сомневаться, что вы быстро справитесь с их решением, ведь вашей находчивости и изобретательности можно позавидовать. К тому же очень сильна интуиция, поэтому правильные решения вы принимаете молниеносно.

Лев
Нестрашный, но и не особенно интересный день. Вопросов много, ответов мало – приходится ломать себе голову, чтобы найти недостающие звенья логических цепочек. Можно назначать на этот день любые встречи: вы отлично ладите с людьми. Особенно легко найти общий язык с детьми и вообще с теми, кто молод душой.


Дева
Вы слишком многого хотите добиться быстро, и в этом ваша главная ошибка. Между тем, как раз сейчас стоило бы набраться терпения и задуматься о том, что для вас на самом деле важно. Стройте планы со свойственным вам здравомыслием, не поддавайтесь на провокации – только осторожность и может гарантировать вам душевное спокойствие.

Весы
День будет сумбурным и сложным. Его небывалая насыщенность может выбить из колеи. Весы станут упрямыми и агрессивными, потому лучше не планируйте встреч с партнерами и по возможности не участвуйте в коллективных обсуждениях. Ваша точка зрения может сильно разойтись с мнением коллег и руководства. Предлагать новые идеи бессмысленно, так как их вряд ли воспримут всерьез и сочтут слишком далекими от реальной жизни.

Скорпион
Подходящий день для смены обстановки, отдыха за городом, небольшого путешествия. Если ничего подобного вы позволить себе не можете, займитесь чем-нибудь совершенно новым – это будет иметь освежающее действие. Неплохой день для инвестиций, крупных покупок и решения иных финансовых вопросов.

Стрелец
День сам по себе нейтрален, однако события его будут иметь неприятные последствия в ближайшем будущем. К сожалению, очень велика вероятность ошибок в работе. Даже если вы занимаетесь решением самых простых и досконально изученных задач, избежать промахов будет трудно. Не стоит верить обещаниям, на которые сейчас так щедры ваши деловые партнеры – то, что говорится в этот день, весьма мало связано с реальностью.

Козерог
Осторожнее с женщинами: даже те из них, что питают к вам истинную симпатию, сегодня приносят неприятности. Нелегко придется Козерогам, работающим под руководством дам. Зато представители знака, которые трудятся самостоятельно, смогут достичь больших успехов.

Водолей
Добиться успеха вам помогают женщины – сегодня вы легко находите с ними общий язык, а они не скупятся на полезные советы. Рекомендуется участие в светских мероприятиях, посещение многолюдных собраний. Вам приятно быть на виду, привлекать внимание, и есть шанс заинтересовать своими идеями людей, которые помогут в их реализации.



Рыбы
Несмотря на мелкие неприятности и незначительные разногласия с окружающими, вы сохраняете спокойствие и хорошее настроение. Недоброжелатели понимают, что не могут вам навредить, и складывают оружие. Налаживаются отношения в трудовом коллективе, возможно, у вас появятся настоящие друзья среди коллег.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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