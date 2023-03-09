Любовный гороскоп на сегодня, 10 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:05, 09 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 10 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваши шутки, да и чувство юмора Ваше будет казаться ему несколько специфическим. Поэтому постарайтесь выбирать слова и анекдоты, задумываться над теми историями, которые хотите рассказать, да и вообще быть несколько осторожнее.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно представить себе, как он сможет обойтись без Вас в экстренной ситуации. Впрочем, это, наверное, и не нужно, потому что звезды в ближайшее время никаких экстренных ситуаций не обещают. Постарайтесь внушить Вашей половинке доверие к себе.



Близнецы

Любовь — мощный стимул для того, чтобы заставить себя измениться в лучшую сторону. Если подобные перемены назрели, стоит заняться ими именно сегодня. Кстати, Ваш любимый человек может Вам в этом помочь: одного его одобрения будет достаточно для того, чтобы Вам немедленно захотелось свернуть две-три немаленьких горы.



Рак

А Вы уверены в том, что Вам нужна полная взаимность от этого человека? Что Вы хотите к нему испытывать то, что он испытывает к Вам? И что Вам так уж необходимы его теплые чувства? Сегодня над этими вопросами стоит тщательнейшим образом задуматься: это не праздное любопытство, а принципиальные моменты.



Лев

Сегодня для Вас очень важно будет подобрать музыку, идеально подходящую Вам по настроению и подчеркивающую все особенности Ваших отношений с любимым человеком. Именно она будет способствовать их интенсивному развитию в правильном для Вас направлении.





Дева

В этот день Вы поймете, что любите Вашего любимого человека, независимо от того, как он себя ведет, что он делает и что из себя представляет. Чувство очень горячее и приятное, однако увлекаться им не стоит: оно может Вас очень далеко завести. Оставьте себе хоть капельку критического мышления.



Весы

Если Вам кажется, что Вашего любимого человека не интересует то, что с Вами происходит, задумайтесь. Может быть, Вы и сами ему неинтересны, и нужно придумать для себя какую-то изюминку, чтобы привлечь к себе внимание? Кстати, а Вы в должной мере интересуетесь его делами и настроениями?



Скорпион

В этот день Вам захочется легких и необременительных отношений, без каких бы то ни было обязательств с Вашей стороны. Тогда придется Вам смириться с тем, что и у Вашей второй половины таких обязательств перед Вами не будет: два свободных и в общем-то чужих друг другу человека…



Стрелец

От Вас могут потребовать серьезной жертвы. Возможно, Вы готовы на этот шаг и уже совершенно решились сделать его, однако постойте. Вы в самом деле уверены, что игра стоит свеч?



Козерог

Если Вам сегодня захочется любовных приключений, пролистайте Вашу телефонную книгу на мобильном. Только очень внимательно, никого не пропуская. Наверняка там найдется хоть кто-то, кому можно позвонить с целью пригласить на романтическое свидание, которое Вас ни к чему не обяжет и вовсе не будет вынуждать Вас любить этого человека до гробовой доски.



Водолей

Сегодня Вам захочется стать для Вашей половинки бессменным консультантом, истиной последней инстанции и вообще единственным мудрым и незаменимым руководителем. Ей же будет страстно желаться свободы мысли и действий. Придется кому-то пойти на компромисс, и есть подозрение, что Вам…









Рыбы

Вам нужен человек, которому Вы действительно интересны как личность. И если Ваша половинка таковыми приятными особенностями не обладает, то сегодня впору задуматься, а действительно ли половинка Ваша. Быть вместе – это не только говорить, но и слушать, не только быть понятным, но и понимать… Обидно, если Ваш любимый человек этого не понимает.

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